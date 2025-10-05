Manuel Cardo "Manín" toma el mando en el Espíritu Santo

Manuel Cardo Moldón, más conocido por "Manín", asume las riendas de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo tras ganar las elecciones en las que se disputaba la presidencia con el hasta ahora actual abad, Antonio de la Higuera Sampedro.

En los comicios, celebrados el sábado en una sala del Seminario San Atilano, emitieron su voto un total de 274 hermanos, de los cuales 153 dieron su apoyo a Manuel Cardo, 116 al candidato a la reelección, Antonio de la Higuera, a lo que se sumaron cuatro votos en blanco y una papeleta nula.

El ahora abad electo se fundió en un abrazo con su predecesor al darse a conocer el resultado y le dijo: "Queremos lo mejor para la hermandad, estamos todos en la misma línea".

Manuel Cardo Moldón aseguró que asume el resultado con "mucha responsabilidad porque nosotros llevamos en la hermandad toda la vida".

En cuanto al equipo que le acompañará indicó que "es variado. Tenemos gente de mucha experiencia y gente joven, que verdaderamente son los que van a tirar de esto dentro de unos años". También anunció que Juan Antonio Haedo, quien fuera abad durante muchos años, "ocupará una vocalía porque es de las personas que verdaderamente tenemos que tenerlas presentes porque son la esencia de la hermandad". Respecto a la posibilidad de contar con el abad saliente señaló que "nosotros queremos que la hermandad esté abierta a todos los hermanos, todos somos hermanos y buscamos lo mismo", reiteró. n