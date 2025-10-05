Isabel Aguado García-Luján, decana de jueces en Zamora: "Los políticos pueden discrepar, pero de ahí a poner sentencias..."

La decana de jueces de Zamora, la palentina Isabel Aguado García-Luján, deja el juzgado número 6 de la capital que echó a andar bajo su dirección para aterrizar en la Audiencia de León, huyendo, en parte, de la incertidumbre de la reforma del sistema que transforma el método de trabajo al unificar todos los juzgados con sede en la capital

Ha sido una de las juezas más estables en Zamora, desde 2005 cuando llegó al Juzgado número 4 e inauguró el número 6 después. ¿Ha encontrado aquí su sitio?

Sí, estoy muy a gusto y mi familia también. A Palencia, mi tierra de origen, voy de visita.

¿Este salto a la Audiencia de León tiene detrás la reforma del sistema judicial?

Todo influye, la carrera dilatada en Primera Instancia e Instrucción, las ganas de trabajar de una forma un poco más tranquila, las audiencias tienen trabajo pero es más reflexivo. También influye lo incierto de todo lo que va a venir, de la reforma, y que las funciones que se nos asignarán a los decanos están todavía por definir, no sabemos muy bien cuáles son y nos da un poquito de miedo, los cambios cuestan ya.

Recalar en una audiencia implica un ascenso dentro de la escala, ¿siente un poco de vértigo?

Es pasar a un órgano colegiado, es una promoción profesional; y sí siento ese vértigo porque son asuntos más complejos, pero lo bueno es que se trabaja de forma colegiada y se delibera todo, esto da confianza y seguridad.

¿Qué enseñanza se lleva de sus 28 años como jueza?

Ha sido muy gratificante. A nivel personal, he encontrado compañeros magníficos, el ambiente es excepcional en Zamora en general, y en el Juzgado número 6 en particular. Les voy a echar mucho de menos, aunque vendré a verlos. La relación con los profesionales de la Abogacía y la Procuraduría ha sido extraordinaria. En el ámbito profesional, dentro de las luces y las sombras que conlleva nuestro trabajo, me quedo con lo bueno: cuando te vas a casa pensando que tu decisión ha contribuido a mejorar la vida de alguien o a hacer justicia entre comillas es una satisfacción.

La ciudadanía no tiene esa imagen más humana de jueces y juezas, sino de personas más frías.

Lo entiendo, pero cuando juzgamos no tenemos en cuenta los tópicos, percibes a la persona, no somos máquinas de poner sentencias. Intentamos ver lo que hay detrás de cada caso, valorar en función de eso, nos podemos equivocar y para corregirnos está el sistema de recursos. No somos infalibles, intentamos hacerlo lo mejor que podemos.

"Los políticos pueden discrepar, pero de ahí a poner sentencias..." | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

La ciudadanía tiene la impresión de que la Justicia está en retroceso en agilidad y, por tanto, en eficacia. ¿Es así?

Entiendo que tenga esa percepción si tarda mucho en obtener una sentencia porque la Justicia muy lenta no es tal.

Los profesionales de la Abogacía critican la inestabilidad al frente de los juzgados en Zamora, el cambio cada dos o tres años.

Lo entiendo, pero los trabajadores tenemos unos derechos y nadie es imprescindible, hay profesionales muy buenos que pueden suplir a los que nos vamos, tanto ordinarios como suplentes que han hecho una labor magnífica aquí.

¿Zamora es una de las provincias del país en las que la Justicia goza de mejor salud?

Diría que sí, puede presumir de que la Justicia va razonablemente bien. Puede haber alguna guardia muy complicada, pero son llevaderas, no hay un índice de delincuencia alto, en el ámbito penal está bien, la Justicia se mueve en unos índices de resolución razonables.

¿La gran reforma estructural de los juzgados mejorará los tiempos de resolución o generará atasco?

Superada la fase de adaptación, entiendo que irá mejor, por lo menos en la organización de las oficinas, aunque se despersonaliza un poquito porque toda la plantilla llevará todos los asuntos y ahora cada funcionario o funcionaria lleva uno. Desde enero, varias personas se encargarán de la causa judicial, el trabajo se reparte entre todo el personal y, en este aspecto, la Justicia mejorará.

¿El Estado ha aprobado esta Ley de Eficiencia de la Justicia para no nombrar más jueces y aumentar la plantilla del funcionariado?

Claro, en el aspecto económico el Ministerio gana, además nos lo ha reconocido: es mucho más económico crear secciones con un juez que un juzgado.

¿Ustedes no perderán el control sobre los asuntos?

Lo que ocurre es que se compartimenta cada fase del procedimiento: la admisión de demandas será competencia de una parte del personal; la fase declarativa, de otra; la ejecución, de otra, pero al estar informatizado no será necesario unificar en un solo espacio a todo el funcionariado. El trato personal no creo que se pierda en Zamora porque no existen tantos juzgados a unificar en el Tribunal de Instancia.

Me llevo la espinita de que la Gerencia no haya creado una nueva sala de vistas

¿El mismo juez o la misma jueza que investigue una causa será quien juzgue y ponga sentencia?

Sí, cuando sea un delito leve, como ocurre ahora mismo. En el fondo, no va a haber muchos cambios.

¿Viven con tranquilidad este cambio?

Sé que los letrados de la Administración de Justicia están organizándose muy bien, posiblemente, para que jueces y juezas no notemos el cambio en sentido negativo y nuestro trabajo no se vea alterado, que nos venga dado con alguna pequeña variación como la distribución de agendas para señalar los juicios con los criterios que demos.

¿La persona que litigue no sufrirá viendo retrasos en su caso?

No, habrá un tiempo en el que su caso pueda retrasarse un poquito hasta que se organice toda la operativa, pero creo que será transitorio y que se recuperará el ritmo.

¿Cómo ha evolucionado la justicia en Zamora?

La transformación para adaptarnos al sistema digital ha sido lo más complejo. El cambio ha sido tremendo, sobre todo desde el COVID, prácticamente, dejamos la máquina de escribir para entrar de lleno en la digitalización de nuestros juzgados y nuestro trabajo.

Hubo mucha resistencia a esa digitalización, ¿ha sido positiva?

Sí, ahora podemos trabajar desde casas, tienes todo en tu ordenador, me parece una ventaja. Ese fue el gran cambio que ha afectado a todo.

El Palacio de Justicia, este edificio tan laberíntico, ¿cómo se va a reordenar, habrá obras?

Estamos pidiendo salas de vistas y reformas que no llegan nunca. Creo que la idea del Ministerio es que cada persona se quede en la oficina y en la mesa de trabajo que ocupa ahora. Es imposible otra solución con este edificio.

¿La situación laboral de jueces y juezas sigue sin mejorar?

Ha empeorado notablemente en todos los sentidos: por la imagen que se están encargando de ofrecer de jueces y juezas; y, a nivel económico, todas las promesas que nos hicieron han quedado en el papel.

¿Qué necesitarían para recuperar esa imagen que ciertos políticos y políticas se encargan de echar por tierra?

Respeto. Mientras desde arriba no nos respeten, podemos hacer poco. Se puede discrepar de las resoluciones judiciales, pero de ahí a que los políticos pongan sentencias o a llamarnos prevaricadores... Se puede recurrir y poner las cosas en su sitio. Si alguien sospecha que un juez o una jueza prevarica, que denuncie, pero que no haga declaraciones gratuitas.

¿Percibe que por ello han perdido autoridad ante el justiciable?

Sí, hay una cierta relajación en las formas y en todo. Si somos un poder del Estado y no existe el respeto a que ejerzamos nuestra función en las condiciones de dignidad que todo ciudadano merece, es peligroso.

¿Tienen más carga de trabajo?

Sí, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de abril de 2025 se prevén muchos juicios sin vista oral y, de repente, abres el ordenador y te encuentras un montón de procedimientos que desconocías para poner sentencia, tienes que estudiar y no todos son sencillos. Las causas de asuntos bancarios no terminan nunca y paralizan muchísimo el juzgado.

¿Las agresiones sexuales han aumentado o se denuncia más?

No creo que hayan aumentado, la mujer denuncia más y hace bien.

Y sigue siendo igual de difícil hacerse creer, ¿no?

Entraña una prueba bastante importante porque son delitos que llevan penas graves y hay que hacer muy bien la instrucción, es más complicada porque es preciso asegurarse de que el acusado tiene indicios de culpabilidad, lo que conlleva realizar informes periciales, médicos, para no ir a una condena fácil.

¿Han aumentado esos delitos entre menores?

Tengo noticia de que sí, los menores imitan las conductas de los mayores, continuamente salen publicaciones en las redes sociales y ellos consideran que son hazañas.

Se está advirtiendo del riesgo de disponer de un teléfono móvil a edades tempranas, permite el acceso fácil a páginas de pornografía.

Es un peligro tremendo, existen los controles parentales, pero el padre y la madre no pueden estar constantemente mirando dónde entra su hijo. También es muy fácil engañar en las redes sociales y fingir que eres mayor de edad.

¿De esos lodos llega mucho polvo a los juzgados: agresiones sexuales, bullying...?

Pues sí, desgraciadamente hay menores que al ser adultos acaban llegando al juzgado.

¿Es partidaria de limitar la edad a la que puedan tener un móvil?

Ahí entra en juego el equilibrio entre el derecho del padre o la madre y la intervención del Estado, hay que tener mucho cuidado. Me parece estupendo que en los institutos se utilicen dispositivos que cierran automáticamente el acceso al móvil hasta que salen del centro.

Cada vez menos jueces y juezas quieren hacerse cargo de la violencia de género, ¿qué ocurre?

El juez de violencia llega al trabajo y no sabe qué va a tener. A mitad de mañana tiene que improvisar, romper su agenda para atender al detenido y a la víctima. Es imposible organizarse, ocasiona mucha inseguridad.

De todo lo que ha reivindicado como decana, le han hecho poco caso arriba.

Con la Gerencia ya me he enfadado porque no han acometido las obras que pedíamos, las licitaron por un precio tan bajo que quedaron desierta. Estoy un poco desencantada, la prioridad era una sala de vistas más. A veces, hay que salir a celebrar juicios al Juzgado de Menores, no hay una sala específica para el Juzgado número 5 y para el de Guardia. Algo que parece tan sencillo sigue sin llegar. Aunque se posponga traer el Juzgado de lo Social 1 y el de Menores al Palacio de Justicia, es necesaria esa sala.