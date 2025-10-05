Éxito rotundo del vermut solidario celebrado en los Jardines del Rey para ayudar a los afectados por los incendios
Zamora se solidariza con los afectados por los incendios
F. E.
El vermut solidario para ayudar a los afectados por los incendios ha sido un éxito. Colgó el cartel de completo tras vender las 1.500 entradas disponibles, a 10 euros el ticket, que incluía cinco tapas elaboradas por los cocineros solidarios de Zamora.
La recaudación íntegra se destina a ayudar a los afectados por los incendios en la provincia, en una cita que ha combinado gastronomía, música, rifas, subastas, animación y actividades infantiles, consolidándose como una jornada festiva y solidaria de gran participación ciudadana.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
- Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
- Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida
- Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl