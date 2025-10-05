Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Éxito rotundo del vermut solidario celebrado en los Jardines del Rey para ayudar a los afectados por los incendios

Zamora se solidariza con los afectados por los incendios

F. E.

El vermut solidario para ayudar a los afectados por los incendios ha sido un éxito. Colgó el cartel de completo tras vender las 1.500 entradas disponibles, a 10 euros el ticket, que incluía cinco tapas elaboradas por los cocineros solidarios de Zamora.

La recaudación íntegra se destina a ayudar a los afectados por los incendios en la provincia, en una cita que ha combinado gastronomía, música, rifas, subastas, animación y actividades infantiles, consolidándose como una jornada festiva y solidaria de gran participación ciudadana.

