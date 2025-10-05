La entrada de Iryo y Ouigo, lastrada por la vía única del AVE en Zamora

Adif Alta Velocidad acaba de iniciar el segundo paquete de liberalización para dar entrada a nuevos operadores ferroviarios que puedan hacer la competencia a Renfe, en varias líneas de tren españolas, entre ellas la que une Madrid con Zamora y Galicia.

La oferta aumentaría hasta 32 las relaciones diarias entre Galicia y Madrid, es decir 16 trenes por sentido, frente a los 22 (once por sentido) que circulan actualmente.

La entrada de nuevos operadores, como los actualtes Iryo y Ouigo y otros que se puedan incorporar porque disponen de licencia para ello ( Eco rail, Alsa Ferrocarril o Avanza Tren) no va a ser fácil ni, desde luego, rápida, ya que como muy pronto estaría lista en 2028.

Uno de los condicionantes es que la actual línea de AVE tiene 122 kilómetros de vía única, es decir, tramos donde no se pueden cruzar los trenes, lo que reduce su capacidad a 14 trenes diarios por sentido (según publicó Adif en el estudio previo a la U de Olmedo), lo que daría un total de 28 surcos. Preocupan especialmente los 63 kilómetros de vía única entre Coreses y Medina del Campo, cuyas obras están planificadas y tienen ya contratos adjudicados pero que no parece que se vayan a acometer de forma efectiva hasta dentro de un año. Otro condicionante es que una vez en Galicia, pasado Ourense en ancho de vía cambia: ya no es internacional sino español, lo que limita los trenes que puede usar los operadores.

Trenes aptos y capacidad de la línea

Las empresas que quieran explotar la línea gallega tienen que hacerse con trenes aptos para circular tanto por vías de ancho estándar, como por las de ancho ibérico, para poder llegar desde Ourense al resto de las ciudades gallegas, una tarea nada fácil en la que tendrán que volcarse tanto Iryo como Ouigo, que podrían estar preparando el desembarco en la línea gallega.

Otro inconveniente para dotar de capacidad suficiente a la línea, además del tramo de vía única entre Medina y Coreses es el que tiene las mismas características a la salida de la capital, entre La Hiniesta y el túnel de Valorio y sobre todo la vía izquierda desde Pedralba de la Pradería a Vilavella, aún por construir.

Además está por hacer la variante exterior de Ourense y la estación de esta capital gallega. Ahora mismo para cambiar de ancho de vía los trenes tienen que pasar por el cambiador de Taboadela, otro obstáculo más si se incrementa la circulación de convoyes. En fin que la liberalización ferroviaria no va a ser fácil.