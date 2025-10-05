Las Edades del Hombre 2025: La presencia de los artistas contemporáneos de Zamora

La creación contemporánea efectuada por zamoranos tiene cabida en la selección de piezas realizadas desde la Fundación de Las Edades del Hombre para la muestra "EsperanZa", que abrirá sus puertas a lo largo de este mes de octubre.

"Angustia" es el título del cuadro de Ele Pozas. La pieza representa un encargo de la fundación que promueve la difusión del arte sacro, tras conocer una obra que la artista exhibe en Valbusenda.

Tras instarle a plasmar sentimientos como "la inocencia, la injusticia, el miedo…" ha desarrollado un tondo, de dos metros de diámetro, con un rostro que no deja indiferente a quien lo contempla.

La autora ha conjugado el uso de la madera, sobre la que ha pintado, con hierro, tanto cizalla usada en "los cimientos de las obras" como puntas de 25 centímetros que ha soldado "para que hiciera un poco el efecto de alambre de espino", describe.

La obra de Ele Pozas. / Cedida por Las Edades del Hombre.

La toresana, que trabaja por primera vez con Las Edades, ha plasmado un rostro asexual "con un punto de miedo y de angustia, pero también de decepción". "Los niños nacen con una inocencia y con una forma de ver la vida demasiado idílica y hay un momento en el que empiezan a perderla, pero, en este caso, lo hacen de golpe", precisa Ele Pozas.

La creadora señala que su ejecución "ha sido un proceso de desgaste emocional porque he sentido esa propia angustia y esa desesperación para poderlo plasmarlo".

La autora con el equipo de Las Edades que recogió la pieza en su estudio. / Cedida

En cuanto a la pintura, en acrílico aplicado con múltiples elementos, "he ido buscando los colores que necesitaba en cada momento", certifica esta artista que dio sus primeros pasos en el arte con Ana Franco y que ha tenido por maestro a Pedrero antes de cursar Bellas Artes.

Satur Vizán

Tres obras, concebidas de manera independiente, presenta el pintor Satur Vizán. Las piezas, una vista nocturna, otra diurna y residuos, las eligieron directamente desde La Fundación de Las Edades del Hombre en una visita al estudio del artista.

En palabras del pintor, la selección "refleja lo que está ocurriendo en este mundo". "Las personas de las poblaciones pequeñas que se van a la ciudad intentando encontrar un medio de vida mejor y, al final, ocurre que se sienten solos, desamparados... Las obras reflejan esa falta de relación con la propia ciudad del individuo, que no está pintado, y los residuos suponen donde estamos acabando esta sociedad", indica.

Uno de los cuadros de Satur Vizán / Cristina Dominguez

Los cuadros, que no se habían exhibido con anterioridad, técnicamente están realizados en acuarela sobre papel de alto gramaje.

El pintor, que aporta obras realizadas en los dos últimos años, subraya que "es un honor encontrarme en esta exposición y refuerza un poco mi presencia en el mundo artístico". Además, argumenta que "Las Edades del Hombre no se ciñe a arte sacro, ya que desarrollan un hilo conductor alrededor del tema, en este caso la esperanza".

El pintor Satur Vizán. / LAURA POVEDA

Antonio Pedrero

La nómina de pintores la completa Antonio Pedrero. El tríptico "Estampas del campo zamorano" supone la contribución del pintor zamorano que ha estado en otras tres ediciones de Las Edades.

Antonio Pedrero / JosÃ© Luis FernÃ¡ndez

La pintura elegida es un encargo que le efectuaron en 1995. "Me pidieron que en la obra estuvieran reflejados los tres pueblos que guardan relación con la familia: Castroverde de Campos, Moraleja de Sayago y El Pego", rememora el artista, que optó por plasmar labores del campo relacionadas con cada localidad.

El tríptico realizado por Antonio Pedrero. / Cedida por Las Edades del Hombre.

El artista plasmó "la trilla, el pastoreo y la vendimia", en óleo sobre tela en tres piezas pintadas juntas por "la composición y los ritmos lineales de un cuadro a otro", certifica el artista satisfecho por la inclusión de esta pieza, que se ha mostrado en más ocasiones gracias a la cesión de sus propietarios.

Escultura

En escultura contemporánea, Zamora estará representada, al menos, por dos firmas: Tomás Crespo Rivera y Baltasar Lobo.

El aporte de Tomás Crespo Rivera corresponde a un Calvario en bronce. Se trata de un grupo escultórico que habitualmente se ubica en el cementerio de San Atilano en el panteón de la familia Crespo Gómez que se lo encargó en el año 1964.

El Calvario situado entre su autor y el sacerdote José Ángel Rivera. / JAVIER DE LA FUENTE

"Hice aquello que sentía en ese momento y no tuve que desechar bocetos", comparte el escultor que en aquel momento efectuaba escultura figurativa.

El grupo, integrado por Cristo, la Virgen y San Juan, solo se ha exhibido en público en la exposición dedicada al arte sacro de Crespo Rivera impulsada desde el Museo Diocesano en 2019.

Lobo

De Baltasar Lobo podrá contemplarse un bronce que habitualmente se encuentra en la planta baja del edificio del Palacio de la Encarnación, sede de la Diputación Provincial de Zamora.

Escultura de Baltasar Lobo. / Cedida

La institución ha cedido para su exhibición en la XXVIII edición de Las Edades la pieza "Maternité", efectuada en 1949, que pertenece a las composiciones con el tema de la madre y el niño, tan frecuente en el terracampino.

BALTASAR LOBO ESCULTOR EN SU ESTUDIO TRABAJANDO / Amigos de Baltasar Lobo

En ella"las dos figuras forman una carne tan apretada que componen una unidad indiscernible, sin que entre ambas circule el menor resquicio de aire" escribía la experta, María Bolaños, en el libro "Baltasar Lobo 1910-1993".