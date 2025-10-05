Domingo de caminata: Zamora cumple 40 marchas de Asprosub
La caminata más longeva de Zamora cumple la tradición para visibilizar al colectivo de las personas con discapacidad
"Level UP: Juntos subimos de nivel". Bajo este lema y haciendo un guiño a los videojuegos, alrededor de 2.000 zamoranos recorren este domingo los 14 kilómetros -ida y vuelta- que separan Zamora capital del centro Fundación Personas ubicado de Morales del Vino.
La tradicional Marcha de Asprosub cumple 40 años de trayectoria con el objetivo de visibilizar al colectivo, recaudar fondos y concienciar a la sociedad sobre la problemática de las personas con discapacidad intelectual. Cuarenta años de la marcha más longeva de Zamora en su día la más importante.
El presidente de Asprosub, Patricio Santana, ha mostrado un año más su agradecimiento a las autoridades y sociedad zamorana que ha querido acudir a la llamada de la marcha, en esta ocasión, amenizada por una charanga.
Vías cortadas: quejas por la "incomunicación"
Todas las carreteras desde Morales del Vino permanecen este domingo cortadas al tráfico para proteger a los andarines. Este hecho ha provocado quejas ciudadanas al permanecer restringido también el polígono de Los Llanos para otra prueba de este domingo, de modo que "han dejado incomunicado y sin acceso a Morales del Vino desde Zamora capital", reprochan algunos usuarios.
Lo cierto es que está cortada la carretera nacional a partir de Asprosub así como el enlace por la autovía y el camino del polígono de Los Llanos, de modo que es necesario callejear hasta Mercazamora para salir "de esta ratonera".
