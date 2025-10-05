Cuatrocientos niños han podido tener un verano lleno de diversión y actividades en la pequeña localidad de Anse-à-Pitres, en el sudeste de Haití, gracias a los campamentos que se organizan desde la ONG Visión Solidaria, que desarrolla el proyecto Así Soñamos en esta zona del país desde hace ya una década.

Detrás de este gran trabajo está la maestra zamorana María Redondo, que se enamoró del país acudiendo como voluntaria y sufrió con sus habitantes tras el terrible terremoto que asoló la zona en 2010. Ni la pandemia logró que se abandonara esta iniciativa, que tiene a los más jóvenes como principales receptores. «Este es nuestro décimo año y estamos muy orgullosos de seguir en la lucha para la protección de los derechos de la infancia», señala.

Una década de esperanza para la infancia de Haití

«En los campamentos se realizan actividades relacionadas con deportes, música, teatro, danza, artesanía o juegos cooperativos y tradicionales haitianos», resume Redondo, quien subraya que también se incluyen talleres más formativos, con temas que van desde la agricultura de la zona hasta la educación sexual.

Además de la labor social que se consigue con estos campamentos de verano, el proyecto también tiene una repercusión económica en la zona. La más directa está vinculada a las compras que se hacen, tanto de alimentación como de combustible, a la que hay que añadir la creación de treinta puestos de trabajo. «De manera indirecta, todos los niños que acuden a los campamentos liberan a sus familias de tener que darles la comida ese día», añade la zamorana.

La participación de estos niños en los campamentos les infunde un compromiso con la comunidad que les hace convertirse tiempo después en voluntarios. «Quieren involucrarse de manera más activa en algo de lo que fueron partícipes en su infancia. Comienzan como voluntarios, pero algunos, incluso, terminan trabajando en el proyecto», agradece Redondo.

Precisamente, los primeros niños que disfrutaron de estos campamentos pidieron a María ayuda para poder estudiar, y de ahí que el proyecto se ampliara hace un tiempo con becas que les facilitan el seguir formándose. «Este año hemos aumentado el programa y podemos pagar cuatro becas completas y una media beca», calcula. Esa ayuda incluye la matrícula del colegio, el material escolar, el uniforme y una manutención mensual.

Especialmente orgullosa está de poder incluir por primera vez en este programa de estudios una beca universitaria. «Uno de los chicos quiere entrar en Medicina», señala, sabiendo que es una cuantía, la de las becas, bastante elevada, ya que la educación en Haití es privada, lo que complica el acceso a la escolarización. «Por eso es muy importante que el programa de becas siga creciendo», confía.

Para que esto ocurra, es indispensable la colaboración de socios y aportaciones puntuales. «Siempre tenemos dificultades económicas, los gastos aumentan más que las donaciones, pero con mucho esfuerzo vamos consiguiendo nuestros objetivos y eso nos hace sentir muy contentos. Más aún viendo que la situación del país es verdaderamente desgarradora, donde la gente trabaja para comer en el día, con un continuo aumento de precios y conflictos entre bandas armadas que afectan mucho económicamente», resume.

Agradece el apoyo de socios «que nos da seguridad para seguir nuestros proyectos», animando a aumentar este soporte visitando su web visionsolidaria.ong para conocer mejor su labor.