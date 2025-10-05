La comunidad peruana de Zamora también tiene su procesión: el Señor de los Milagros reina en el casco antiguo
El patrón de Lima genera gran devoción entre peruanos de todo el mundo
La comunidad peruana de la ciudad de Zamora celebra este domingo una de las festividades más importantes de su país, en la que se honra al Señor de los Milagros, una imagen de Cristo pintada en 1651 por el esclavo de origen africano Pedro Dalcón "Benito", que genera una devoción tal que cada mes de octubre saca a millones de devotos a procesionar por las avenidas de Lima.
A la imagen original del Señor de los Milagros se le atribuye el haber protegido a la ciudad limeña de varios terremotos a lo largo de la historia. La colonia peruana en Zamora cuenta con una réplica del sagrado cuadro que, al igual que la de Lima, cuenta con una imagen de la Virgen de la Nube en su reverso.
Los devotos en Zamor del Señor de los Milagros han salido hoy en procesión de la iglesia del Tránsito y han recorrido las calles del casco antiguo ataviados con túnicas moradas, muy asociadas a la devoción de este crucificado, conocido también popularmente como el "Cristo Morado".
Algunas peruanas más jóvenes vestían trajes tradicionales de su tierra y han interpretado danzas folclórica del país andino en la plaza de la Catedral, antes de que la procesión regresara al Tránsito, donde concluyó con la entonación del Himno al Señor de los Milagros y un ágape en el patio del convento.
