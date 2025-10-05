Cayetana Álvarez de Toledo abre el nuevo curso del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

El Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA abre un nuevo curso el próximo jueves 9 de octubre a las 20.00 horas en el salón de actos del Seminario San Atilano. La historiadora, periodista y diputada por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, será la encargada de ofrecer la lección inaugural del foro. Conferencia a la que ha bautizado con el título de "Esperanza en España". La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y portavoz de la Comisión Constitucional, es además portavoz de Libres e Iguales, asociación cívica para la defensa de la democracia y los valores constitucionales.

La directora del foro del periódico, Carmen Ferreras, presentará a la invitada de la que recordará su biografía y carrera. Cayetana Álvarez de Toledo nació en Madrid el 15 de octubre de 1974, aunque vivió en Londres hasta los siete años cuando se trasladó con su familia a Buenos Aires. Tras acabar el bachillerato en el colegio Northlands, regresó al Reino Unido. Estudió Historia en la Universidad de Oxford (New College), donde permaneció para hacer un doctorado en Historia española del siglo XVII. Su director de tesis fue el hispanista Sir John H. Elliott, Regius Professor Emeritus de la Universidad de Oxford y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.

Tras doctorarse, a mediados del año 2000, Álvarez de Toledo regresó a España, donde inició una carrera primero en el periodismo y luego en la política. Fue editorialista, columnista y jefa de la sección de Opinión del diario El Mundo. En 2007, la Asociación Profesional Española de Información de Prensa, Radio y Televisión (APEI-PRTV) le concedió el Micrófono de Plata por sus artículos y cartas.

En 2006, se incorporaría al Partido Popular como directora del Gabinete del entonces secretario general, presentándose dos años más tarde a las elecciones generales por Madrid, en las que obtuvo su escaño.

En 2012 se incorporó a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), primero como directora del Área Internacional y a partir de 2016 exclusivamente como miembro de su Patronato, año en el que fue designada miembro del Consejo Científico del Real Instituto ElCano.

A finales de 2015, Cayetana abandonó el Partido Popular y volvió a ejercer el periodismo publicando entrevistas y crónicas políticas semanales, ejerciendo también como enviada especial a Washington y Venezuela.

En marzo de 2019, Álvarez de Toledo decidió regresar a la política y al Partido Popular y se presentó a las elecciones del 28 de abril por la circunscripción de Barcelona, donde obtuvo su escaño. En julio, fue nombrada portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en noviembre, tras la repetición electoral, volvió a liderar la candidatura por Barcelona, que obtuvo dos escaños.

Como portavoz, se opuso al cierre del Parlamento como consecuencia de la pandemia del coronavirus y mantuvo intensos debates con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

En las elecciones del 23 de julio de 2023 volvió a salir elegida diputada en el Congreso, esta vez por la circunscripción de Madrid. Actualmente, Cayetana Álvarez de Toledo es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y portavoz de la Comisión Constitucional.