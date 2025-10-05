Apoyos en Bruselas a la Ruta de la Plata y las paradas de Sanabria

El corredor de la Ruta de la Plata y las paradas del tren en Sanabria van a ser dos de las propuestas que presentará en Bruselas la Asociación Europea de Ferroviarios, que tiene como nuevo presidente al español Carlos Abellán, buen conocedor de la realidad de Zamora y como secretario general de la sección española al zamorano José Manuel Rodríguez Vidal. Este último se está encargando de la elaboración de las propuestas de mejoras en materia ferroviaria que la sección española de Asociación Europea enviará al Parlamento Europeo.

Entre los asuntos candentes se encuentra, explica Vidal, en toda Europa, "la recuperación de los trenes nocturnos", sobre todo los que afectan a las relaciones entre los distintos países.

Carlos Abellán y José Manuel Rodríguez / Batide Machado

Entre los grandes corredores europeos, dentro del Corredor Atlántico está pendiente la Ruta de la Plata, que no pudo lograr entrar dentro de la planificación de la Red Europea en la Red Básica ampliada. "Es un objetivo que se pretende reactivar, a la espera del resultado del estudio" encargado por el Ministerio de Movilidad, cuyas conclusiones tienen que estar a punto de publicarse, así como los datos de un informe paralelo, elaborado de forma independiente por profesionales de Renfe y Adif. La idea es que tanto las conclusiones del estudio oficial como del paralelo puedan servir para avanzar en la consecución de esta infraestructura.

La Asociación Europea Ferroviaria llevará también la problemática surgida con la eliminación de las paradas de Sanabria, "junto con otra petición de bastante peso en León, donde se suprimió la parada de la estación de vía estrecha Bilbao-La Robla y se derivó a varios kilómetros del centro. Antes era muy céntrica".

En el caso de Sanabria se pondrá de manifiesto el problema de la despoblación. "La estación costó muy poco dinero y tenia un sentido técnico, ya que aprovechando que ahí iba un paet (puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes) se hizo una parada comercial".

Rodríguez explica que en la parada de Sanabria "no supone ningún agravio para el servicio de Galicia recuperar los horarios tal como estaban", ya que se trata tan solo de una cuestión de minutos dar cobertura a una zona despoblada y dar servicio tanto a los habitantes de la zona como a los profesionales.