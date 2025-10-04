Protesta
Los zamoranos se concentran para pedir la paz en Palestina
En torno a 250 personas reclaman parar el genocidio, el fin al comercio de armas y las relaciones con Israel, además del embargo
"No al genocidio en Palestina" o "Solidaridad con el pueblo palestino. Stop a la guerra" eran los lemas de las pancartas principales de la concentración que se llevó a cabo este sábado en Zamora para pedir la paz en la región y que se detenga la agresión israelí contra la población civil.
Se trataba de la primera concentración tras el sí de Hamás al plan de paz presentado por Estados Unidos, a la que acudieron en torno a 250 personas.
Se mantienen, además las concentraciones convocadas todos los miércoles a las 20.00 horas en la plaza de Castilla y León (frente a Hacienda) para protestar por el genocidio del pueblo palestino.
Peticiones
Durante la concentración se procedió a la lectura de un resumen del manifiesto unitario que pide el "embargo integral de armas a Israel", la "ruptura total de relaciones académicas, diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales" con ese país, sanciones internacionales contra el régimen de Netanyahu, apoyo a las demandas judiciales y el trabajo del Tribunal Penal Internacional y el "fin de la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina", como las multas a personas que protestaron en la Vuelta Ciclista a España o la detención de los componentes de la llamada flotilla de la libertad.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
- Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
- Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros