Los zamoranos se concentran para pedir la paz en Palestina

"No al genocidio en Palestina" o "Solidaridad con el pueblo palestino. Stop a la guerra" eran los lemas de las pancartas principales de la concentración que se llevó a cabo este sábado en Zamora para pedir la paz en la región y que se detenga la agresión israelí contra la población civil.

Se trataba de la primera concentración tras el sí de Hamás al plan de paz presentado por Estados Unidos, a la que acudieron en torno a 250 personas.

Concentración por Palestiina, este sábado en la plaza de la Constitución. / JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Se mantienen, además las concentraciones convocadas todos los miércoles a las 20.00 horas en la plaza de Castilla y León (frente a Hacienda) para protestar por el genocidio del pueblo palestino.

Peticiones

Durante la concentración se procedió a la lectura de un resumen del manifiesto unitario que pide el "embargo integral de armas a Israel", la "ruptura total de relaciones académicas, diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales" con ese país, sanciones internacionales contra el régimen de Netanyahu, apoyo a las demandas judiciales y el trabajo del Tribunal Penal Internacional y el "fin de la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina", como las multas a personas que protestaron en la Vuelta Ciclista a España o la detención de los componentes de la llamada flotilla de la libertad.