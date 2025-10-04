Así es Zamora Orgullosa 2025: programa completo

Zamora Orgullosa es la apuesta del Ayuntamiento por la igualdad, las libertades y la visibilización del colectivo LGTBIQ+ de Zamora Orgullosa "en un momento de retroceso de derechos, han explicado los concejales David Gago y Auxi Fernández durante la presentación del programa de actividades. El evento unifica todas las acciones que cada colectivo celebraba por su parte para confluir en un único programa en defensa de los derechos "no solo desde la festividad, sino también desde la reflexión", apunta Gago. De ahí que además de la parte lúdica como el Transgress Fest haya otras actividades previstas como encuentros literarios o el PoZcast sobre el orgullo en el Teatro Principal.

Aquí puedes ver el programa completo para que elijas la opción que más te guste:

Programa completo. / Ayuntamiento de Zamora

El cartel, obra de @lau.risaurus