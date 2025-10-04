Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transgress Fest Zamora: "La Rebelión de las Raras" conquista las Aceñas de Cabañales

El Transgress Fest cumple siete años de vida con su edición más internacional, en la que participan nueve bandas y artistas

Jota Carajota, La Sorny y otras artistas dan la nota en el Transgress Fest de Zamora

A. F.

Leticia Galende

Este año sí pudo ser. El tiempo acompañó y permitió que el Transgress Fest se celebrase en las Aceñas de Cabañales, después de que la pasada edición tuviera que trasladarse al pabellón de La Josa, a causa de las previsiones meteorológicas.

Su edición más internacional contó con la presencia de destacados grupos como Dagger Polyester, que llegaron a Zamora desde Los Ángeles, o Crush of Souls e Infecticide, procedentes de París. Junto a ellos, se subieron al escenario artistas consolidados en el panorama nacional como la drag madrileña Pupi Poisson, que ha actuado en diversos realitys televisivos y la artista plástica barcelonesa, Sorny. A ellas, se sumó la drag Jota Carajota, que ha actuado en Drag Race y que acudió al evento zamorano con un grupo jerezano que mezcló flamenco, electro y música gitana.

Desde Galicia, hizo para en Zamora, Pladür, un grupo pontevedrés muy ochentero que transmitió mucha diversión. También, desde Ibiza, aterrizaron Fimosix con su música de petardeo y mucha diversión con la que han logrado conquistar a los usuarios en redes sociales.

Las actuaciones en las Aceñas de Cabañales se completaron con las madrileñas Presidentas vivas, un grupo punk, que nació con el objetivo de "reventar el punk y luchar contra el mainstream".

El festival, al que se pudo acceder de manera gratuita, puso el punto final al programa "Zamora Orgullosa", apuesta del Ayuntamiento de la capital por la igualdad, las libertades y la visibilización del colectivo LGTBIQ+.

