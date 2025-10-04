Raúl de la Hoz, eurodiputado del PP: En la UE todavía no hay conciencia de la necesidad de políticas para luchar contra la despoblación"

Hace algo más de un año, en junio de 2024, Raúl de la Hoz (Palencia, 1973) emprendía un nuevo viaje. Tras un cuarto de siglo como procurador del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, comenzaba una nueva etapa como eurodiputado. Ahora, desde Bruselas, trabaja en la defensa de los intereses de Zamora y de toda la comunidad en un contexto internacional muy complicado

¿Cómo ha sido su llegada a la Unión Europea?

Es un trabajo apasionante, pero muy complejo y prácticamente infinito, porque los temas que se tratan aquí son muchos, muy variopintos y a veces también muy técnicos. Yo me centro en aspectos que afectan directamente a Castilla y León como la industria de la automoción, la agricultura, el desarrollo regional, las políticas de cohesión, la lucha contra la despoblación... Pero también estoy pendiente de cualquier otro asunto porque, si no, nadie va a estarlo. Estoy descubriendo la importancia y la utilidad de que haya personas de Castilla y León en el Parlamento, porque es la forma de intentar modificar la posición de tu grupo o de tu delegación en función de los intereses de tu comunidad, o incluso de presentar enmiendas particulares.

¿Somos conscientes los castellanoleoneses de la importancia que tiene estar representados en la UE?

Menos de lo que se debería. A veces se piensa que la Unión es un "mal necesario" o algo secundario, pero la realidad es que el 75 % de las normas que afectan a Castilla y León salen del Parlamento Europeo. Cuando hablamos de políticas financieras, agrícolas, de empleo, de políticas sociales, de desarrollo rural o incluso de la relación de la economía zamorana con Mercosur, todo son decisiones que se toman aquí, en Bruselas. A partir de ahí lo importante es estar presentes e intentar, lógicamente, que todas las disposiciones que se adopten tengan en cuenta los intereses de Castilla y León.

Lo que no será fácil...

Nada fácil, porque lo que nosotros necesitamos no es lo mismo que otras comunidades de España y menos aún que en otras regiones de Rumanía o de Finlandia. Además, en nuestro país las leyes las hace el Parlamento, pero en Europa se colegisla. Es decir, que las normas las elaboran tres instituciones: la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Por ello, aunque el proceso de toma de decisiones es complejo, garantiza una absoluta participación.

¿Cómo puede beneficiar a Zamora esa toma de decisiones desde Europa en temas como la prevención y extinción de los incendios?

En materia de incendios, estoy al frente de la coordinación de la posición que defiende el Partido Popular Europeo, por lo que creo que es un paso muy importante para asegurarnos de lo que va a pasar a partir de ahora. En los últimos debates que hemos tenido ha quedado claro que hay que tomarse muy en serio la política de lucha contra el fuego. Es necesario habilitar herramientas, instrumentos y mecanismos para mejorar la coordinación entre la Unión Europea y los Estados con el objetivo de dar una respuesta más ágil, eficaz y rápida. Hay que reforzar la cooperación transfronteriza, aunque es verdad que en el caso de España se trabaja muy bien con Portugal, y también desarrollar políticas de planificación de la prevención y apoyar a los Estados desde la UE para que cuenten con estrategias forestales y las lleven a efecto. Y, por último, hay que mejorar la financiación a través de fondos de cohesión. Aquí entra en juego también la despoblación, porque el abandono de nuestros montes hace que se conviertan en un combustible ideal para la propagación de los incendios. Por lo tanto, los fuegos son una razón más para incrementar las políticas de lucha contra la despoblación y para que la Unión Europea se tome en serio este problema.

¿Europa es consciente de lo que conlleva la despoblación?

Lo que yo he notado desde que he llegado a Bruselas es que hay constancia de que muchas zonas de la Unión Europea sufren los problemas de la despoblación, pero todavía no hay conciencia de la necesidad de desarrollar políticas directas para luchar contra esta situación.

¿Y cómo se puede cambiar es percepción?

Con los incendios de este verano, la Comisión Europea sí se ha dado cuenta de que, efectivamente, el fuego afecta más a aquellas zonas en las que hay menos actividad, ya sea agrícola, forestal, ganadera, micológica, etc. Para implementar las políticas de lucha contra la despoblación lo primero que hay que hacer es aumentar la financiación de los fondos de cohesión con este objetivo concreto. En España hay una estrategia nacional y las comunidades autónomas contamos también con herramientas, pero muchas veces nos falta dinero para tomar ciertas medidas. En Castilla y León, una parte importante de nuestro presupuesto se destina a la prestación de servicios en el ámbito rural. Eso, lógicamente, provoca que no haya tantos recursos para otras cosas como, por ejemplo, mejorar las infraestructuras. Ahí es donde tiene que llegar la Unión Europea, a cubrir esos huecos. Y en eso estamos trabajando, aunque no es sencillo. Hay que ir día a día intentando trasladar a la Comisión y al resto de grupos parlamentarios la importancia de esas políticas contra la despoblación y después buscar aliados, que en este caso los encontramos en aquellos parlamentarios que son de otras zonas europeas que sufren el mismo problema.

Las infraestructuras también son muy necesarias para esa lucha contra la despoblación. ¿Podría la Unión Europea ayudar a recuperar esas frecuencias de AVE que se han perdido en Sanabria?

Es verdad que, aunque lo hemos intentado, ni la Comisión Europea ni el Parlamento pueden decirle a una empresa pública como Renfe en qué horarios prestan sus servicios. Pero lo que sí que estamos haciendo es reivindicar el Corredor Atlántico y las infraestructuras vinculadas a él, en concreto la Ruta de la Plata. Este corredor, que pasa directamente por Zamora y que tanto afecta a toda la provincia, está en este momento parado única y exclusivamente por voluntad del Gobierno de España, porque la Unión Europea ha dispuesto de fondos suficientes para que esas infraestructuras de transporte, que son fundamentales, puedan desarrollarse. Nosotros no podemos actuar sobre las infraestructuras que ya existen y sobre el uso que se hace de las mismas, pero sí sobre la necesidad de completar ese mapa para desarrollar las que benefician al medio rural.

Otro de los problemas más acuciantes en la actualidad es la vivienda. ¿En qué medidas se está trabajando al respecto desde Bruselas?

Ha sido esta legislatura cuando la Unión Europea ha tomado conciencia del problema que existe con la vivienda en general en toda la Unión. Aunque no tiene competencias directas, sí que quiere desarrollar una serie de guías a seguir para todos los Estados miembros y también poner ayudas sobre la mesa para la promoción de vivienda pública. Otras propuestas son trabajar para lograr que la vivienda ya existente pueda ponerse en alquiler con garantías para el propietario y poner el foco en buscar fórmulas para que los jóvenes puedan emanciparse. Además, hay que seguir luchando contra la ocupación ilegal e intentar dar cobertura de vivienda a aquellas personas que carecen de las mismas.

Teniendo en cuenta que la tramitación es complicada, ¿cuándo podrían ser efectivas estas propuestas?

Todas estas iniciativas irán incluidas en las políticas de cohesión y el primer paso ya está dado, porque se ha hecho una revisión intermedia del marco financiero comunitario y se han incluido como objetivo preferente las políticas de vivienda. Por lo tanto, a partir del año que viene existirá la posibilidad de que la UE financie proyectos estatales y regionales de promoción de vivienda y de ayudas para el acceso a la compra y al alquiler. Es decir, que Castilla y León ya podrá beneficiarse de esas subvenciones en las promociones que ejecute la Junta.

Otro de los temas que preocupa a Zamora es la modificación de la PAC. ¿La propuesta de la Comisión Europea saldrá adelante?

Estamos ahora en un momento decisivo porque se está elaborando el futuro marco financiero que comenzará en el año 2028. El marco financiero es la herramienta que te dice el dinero que hay y en qué se va a gastar, y desde el Partido Popular Europeo no estamos en absoluto de acuerdo con la propuesta que ha presentado la Comisión sobre la PAC. Nos parece absolutamente insuficiente y creemos que incluye un recorte de las ayudas directas que reciben nuestros agricultores, lo que es inaceptable. Por eso hemos pedido al Gobierno de España que se oponga en el siguiente paso de la tramitación, que es el Consejo de la Unión Europea. El Consejo aceptará, rechazará o modificará la propuesta la Comisión y, después, llegará al Parlamento. En cualquier caso, es una propuesta que la Comisión sabe que no va a salir adelante porque hay una mayoría en este Parlamento que está en contra. Hay una cosa que pasa en esta legislatura y es que, para que cualquier iniciativa salga adelante, necesita que el Partido Popular Europeo esté en el acuerdo. Por eso cada asunto que entra tiene que ser negociado. Por lo tanto, los agricultores de Castilla y León tienen que estar tranquilos y saber que el PP se va a oponer y que, en consecuencia, la propuesta de la PAC tal y como ha sido planteada no podrá ser aprobada.

Y a todo esto se suma un contexto internacional muy complicado. ¿Cómo se respira en la UE?

La verdad es que he llegado a la Unión Europa en su momento más duro, difícil y complejo. Estamos en una absoluta encrucijada desde todos los puntos de vista. Hasta ahora vivíamos muy tranquilos, teníamos acuerdos comerciales con Estados Unidos, China nos vendía productos baratos, Rusia nos aportaba energía… y nosotros podíamos pensar en otros aspectos como, por ejemplo, los objetivos climáticos. Pero las cosas se empezaron a torcer. Ojalá pudiéramos dedicarnos a debatir de qué manera vamos a hacer posible que Europa sea competitiva en el mercado mundial, pero sin embargo tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo a dar cobertura a la protección de la Unión Europea frente a las amenazas que nos vienen de fuera. Tenemos la obligación de apoyar a Ucrania porque, si no lo hacemos, la amenaza rusa pasará a ser un peligro para la estabilidad interna de la UE, y exactamente algo parecido nos sucede con el conflicto en Gaza, aunque en este caso hay una mayor división. Eso sí, la voluntad mayoritaria es la de intentar poner fin al conflicto.

Y con toda esta situación, ¿hacia dónde nos dirigimos?

Estamos en un momento en que ser optimistas es difícil. Europa no vive su mejor momento, y, si no hacemos nada, sobre todo desde el punto de vista económico, la UE puede estar empezando a caer en el mapa mundial, por decirlo de forma casi eufemística. Necesitamos unidad, diálogo y compromiso de todos los Estados, necesitamos reaccionar. El mundo está cambiando y nosotros no podemos mantener los criterios y los principios que teníamos hasta hace dos días. Hace falta más fortaleza, más presencia y también, lógicamente, cambiar algunas políticas si queremos mantenernos en el mapa económico, comercial y político mundial.