El Ramos Carrión buscará nuevos gestores por 1,4 millones de euros

Uno de los contratos más "farragosos" para la Diputación Provincial, el de la gestión y explotación integral del Teatro Ramos Carrión de Zamora, saldrá próximamente a licitación después de cinco años caducado. Un expediente "complicado", tal y como relató el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, al ser la única concesión de servicios que tiene la institución y que concierne a la gestión de un teatro de espectáculos. Respecto a las razones del retraso en su licitación, tras las críticas de PSOE e IU, López de la Parte detalló que una de las causas de esta demora se ha debido a la posibilidad de que fuera una gestión conjunta con el Ayuntamiento de Zamora. Acuerdo que finalmente no se ha materializado, por lo que dependerá únicamente de la Diputación, como hasta ahora.

El presupuesto base de licitación del contrato es de 1.443.030 euros, 4.000 euros al año menos que en el pliego anterior, aportando la Diputación un canon de 721.000 euros. Nuevo pliego de gestión del Teatro Ramos Carrión en el que se incluyen importantes novedades como son el aumento de los días reservados para uso exclusivo de la Diputación, pasando de 15 a 60 días. Respecto a la sala de exposiciones, serán 150 días de uso por parte de la institución provincial y 30 días en los demás espacios, como pueden ser las salas polivalentes o la terraza, a la que se pedirá a la empresa concesionaria que haga una gestión "con alguna vinculación en la promoción de alimentos de Zamora", anunció López de la Parte. Asimismo, la empresa deberá comprometerse a mantener el empleo de los actuales trabajadores. De este modo, el personal mínimo obligatorio para la prestación del servicio consistirá en un director gerente, un coordinador de actividades, un jefe de producción, un jefe técnico y de mantenimiento, un jefe de maquinaria, un ayudante técnico y de sala, un responsable de taquilla y control de ingresos y dos acomodadores.

"El Teatro Ramos Carrión es un motor turístico y cultural de toda la provincia y, con esta medida, la Diputación refuerza su compromiso con la cultura y el patrimonio de Zamora, asegurando un teatro activo y de calidad para todos los ciudadanos", manifestó el vicepresidente, quien espera que la licitación "vaya bien" y a principios del próximo año esté funcionando bajo la nueva gestión.