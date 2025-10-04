Ramiro Silva, diputado: "Sin una salud integral, todo lo demás es secundario"

La Diputación Provincial de Zamora se une, junto a Recoletas Salud, Fundación Caja Rural, Ayuntamiento y AECC Zamora en unas nuevas jornadas sobre el cáncer de mama organizadas por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el próximo 14 de octubre (18.00 horas) en el salón de actos del Campus Viriato.

Llega una nueva edición de la Jornada de Cáncer de Mama organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. ¿Qué le lleva a la Diputación Provincial el seguir colaborando en este tipo de eventos?

La Diputación esta precisamente para esto, para apoyar este tipo de iniciativas que redundan en beneficio de la población. Este evento organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA se ha convertido ya en un referente para los zamoranos y zamoranas, cada vez, por cierto, con mas éxito en cuanto a conclusiones y participación, por ello la Diputación de Zamora tenía que estar ahí, un año más.

¿El cáncer es ya una enfermedad que ha dejado de ser tabú en la sociedad?

El cáncer ha sido tradicionalmente considerado como una enfermedad tabú, relacionada con sufrimiento y muerte. La cultura del silencio, con ese miedo a pronunciar la palabra "cáncer", de temor al sufrimiento, se ha ido superando con un lenguaje abierto y con campañas de sensibilización y desmitificación. En la actualidad, hablar de cáncer no es sinónimo de muerte, ya que muchos de los cánceres son curables en porcentajes muy, muy elevados, aumentando mucho la supervivencia de los pacientes que lo padecen.

Dar visibilidad

¿Considera que este tipo de eventos ayudan a visibilizar esta realidad?

Por supuesto, como decía anteriormente, las campañas de sensibilización, educación, lenguaje abierto, eventos de todo tipo, desde carreras hasta marchas, foros o desfiles solidarios, contribuyen a dar más visibilidad. Y este evento en concreto, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, como he dicho, se ha convertido ya en un clásico en Zamora, donde se escuchan las voces de todo tipo de personas que aportan, unos con sus conocimientos médicos y otros desde el punto de vista de los pacientes, con un amplio abanico de opiniones, enriqueciéndose unos a otros.

¿Cómo se promociona la salud desde la Diputación Provincial de Zamora?

Desde la Diputación de Zamora, aunque no tenemos competencia directa en materia sanitaria, sí que realizamos de manera directa o indirecta actividades de promoción de hábitos saludables para la población del medio rural. Los ayuntamientos, asociaciones culturales o clubs de jubilados , realizan todo tipo de eventos , como paseos solidarios, talleres de memoria o de gimnasia , destinados a la adquisición de unos hábitos de vida saludables para la población en general. Y más concretamente, en el tema que nos ocupa, el cáncer, en Zamora existen asociaciones con las que tenemos convenios específicos para realizar eventos y ofrecer servicios a los pacientes oncológicos, para hacerle un poco más fácil llevar la enfermedad.

Acercarse al mundo rural

¿Es más complicado llevar esta promoción a los pueblos? ¿Qué esfuerzo realiza la Diputación en este sentido?

Evidentemente, es más complicado, pero desde la Diputación no olvidamos que nuestro ámbito de actuación es precisamente ese, el rural, los pueblos de la provincia, más de 500 localidades que componen los 247 ayuntamientos. Es en este medio rural donde llevamos a cabo la mayoría de nuestras actuaciones para la promoción de la salud. Los distintos CEAS de la provincia, concretamente diez, cuentan con animadores comunitarios que proponen la realización de actividades en los distintos municipios que contribuyen a dinamizar la vida de nuestros pueblos, con talleres de memoria, actividades manuales o talleres de gimnasia de mantenimiento, por poner algunos ejemplos. Más concretamente, en el tema que nos ocupa, ponemos a disposición de los enfermos de cáncer y familiares otros servicios financiados por la Diputación Provincial, como es el famoso transporte social, que, año tras año, bate récords y hace más llevadera y cómoda la llegada a los hospitales de Zamora de pacientes para recibir su tratamiento oncológico, así como la vuelta a su domicilio, ahorrándole muchas horas de espera después de haber recibido los tratamientos de quimio o radioterapia.

¿Qué le gustaría conseguir en materia de salud y bienestar para los vecinos de los pueblos zamoranos desde su área?

Sin dudarlo, le respondo que el bienestar integral de todos los vecinos de nuestros pueblos. Sin una salud integral, todo lo demás adquiere una dimensión secundaria.

¿Cómo animaría a los zamoranos a acudir a estas jornadas, que se desarrollan en el Campus Viriato el próximo 14 de octubre?

La sociedad zamorana cada vez es más proclive a participar en este tipo de eventos, no obstante, desde aquí les animo a que se acerquen al campus para formar parte de una manera activa en este foro. El mensaje que debemos seguir difundiendo, cada uno desde el lugar que ocupamos en la sociedad, es que cáncer no es igual a muerte, sino que es una enfermedad que cada vez tiene un mayor porcentaje de curación y que, con los avances de los últimos años, conseguiremos muy pronto su curación total.