¿Hasta cuándo podrás comprar un helado de La Valenciana en Zamora?

Fin de la temporada para la heladería de referencia de los zamoranos desde hace un siglo

Helados de diferentes sabores. / Gettyimages

Abril Oliva

Fue el pasado mes de marzo cuando La Valenciana ubicada en La Marina abría sus puertas tras el parón del invierno. Siete meses después, ya hay fecha para su nuevo cierre temporal de modo que si tienes algún sabor pendiente, corre a por él antes de que te encuentres la puerta cerrada hasta la próxima estación estival. No obstante, da igual al temperatura porque cualquier grado en el termómetro es bueno para degustar uno de los mejores helados artesanales de todo el país.

Con más de una treintena de sabores -también para intolerantes al gluten y la lactosa, además de los bajos en azúcar- La Valenciana está a punto de dar por terminada su temporada veraniega.

La fecha

Tal y como ellos mismos han colgado en sus instalaciones, el último día que permanecerá abierto al público -durante esta temporada, claro- será el 13 de octubre. Eso sí, "te seguiremos atendiendo en la Valenciana Shock", te explican ellos mismos.

Cartel en la Valenciana. / Cedida

Algo parecido ocurre con los horarios. Con la llegada del otoño hay cambios: de 12 a 22 horas.

Sus orígenes

La Valenciana es la heladería de referencia de los zamoranos desde hace casi un sigloSu ubicación actual en La Marina se remonta a 1960. Sin embargo, lo que a lo mejor no sabías es que sus orígenes se están en Italia (Calabria), donde nació Vicente Bravo "El Calabrés". Su primera parada en España fue en Castalla, una pequeña localidad en el interior de Alicante.

La siguiente generación, con Vicente Bravo Mira y su mujer Antonia Durá Monllor, se instala en Zamora en la posguerra. Aquí crean un pequeño obrador en el barrio de San Lázaro en el que fabricaban sus helados artesanos que repartan con sus carros. El éxito del negocio y el crecimiento de la ciudad les lleva a buscar un emplazamiento fijo y en 1960, un Domingo de Ramos, abrió en su ubicación actual.

