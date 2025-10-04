Educación
"Una oportunidad para transformarla educación, la lectura y el aprendizaje": nueva perspectiva sobre la dislexia
Lectura fácil, bienestar emocional o dificultades de aprendizaje son algunos de los temas que se tratan en las III Jornadas de Dislexia en Zamora, organizadas por la asociación Disfam en el Teatro Ramos Carrión
Unas jornadas que ya son "un espacio consolidado, que demuestra la fuerza de ese compromiso colectivo con la inclusión y la equidad", señaló la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, en la inauguración de las III Jornadas de Dislexia en Zamora, que, bajo el lema "La difícil búsqueda de las letras extraviadas", organiza la asociación Disfam Zamora.
Pérez señaló que la dislexia "es un desafío que afecta a miles de niños, pero también es una oportunidad para transformar la forma en que entendemos la educación, la lectura y el aprendizaje", subrayó ante los maestros y profesores que habían acudido a esta formación.
Lectura fácil
Muy atentos estuvieron a la primera de las ponencias programadas, con la experta Beatriz Hoyos, quien explicó en qué consistía la lectura fácil y cómo podía ayudar a este tipo de alumnado. La idea surgió en Suecia y se basa en una metodología para mejorar la comprensión de los documentos mediante un lenguaje sencillo, pero también añadiendo imágenes y utilizando una determinada maquetación.
La primera jornada finalizó con la intervención de Araceli Salas, que habló sobre dificultades específicas de aprendizaje y este sábado continúa en el Teatro Ramos Carrión con las conferencias de Iván Amado, bajo el título "Reflexiones sobre las rutinas en atención temprana y la lectura" y la charla práctica de la psicóloga Begoña Ibarrola sobre "Estrategias para mejorar el bienestar emocional en las personas con dislexia".
Gala benéfica Disfam
Las Jornadas de Dislexia en Zamora finalizan este domingo con la I Gala Benéfica Disfam (11.30 horas) en el teatro del Seminario de San Atilano, en el que participarán artistas zamoranos como Cacia, la cuentacuentos Charo Jaular y el grupo de teatro Teatreras, junto a los alumnos de Escena Escuela de Baile.
La cultura de la ciudad unida para poner un broche de oro a esta tercera edición.
