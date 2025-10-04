El nuevo bar que trae los sabores de Perú al corazón de Zamora

Los responsables del bar Riazor se lanzan a una nueva aventura gastronómica. El 3 de octubre inauguraron su segundo local, Bravazo, "un formato más moderno con la misma sonrisa de siempre" ubicado en el número 8 de la avenida Príncipe de Asturias.

El nuevo establecimiento promete mantener la esencia y el trato que caracteriza al Riazor (que continuará abierto). En el anuncio que han publicado en redes sociales aseguran que seguirán "apostando por Zamora" "con la misma pasión de siempre, pero con más fuerza y ganas de compartir buenos momentos con todos", han señalado en el texto de la publicación.

Los responsables del negocio también han agradecido el apoyo de todos los clientes que han pasado por su primer establecimiento de cocina peruana en Zamora: “Gracias por cada palabra de aliento, por cada visita, por hacernos sentir parte de esta ciudad aun cuando no somos de aquí”, han publicado en redes sociales.

“Porque los sueños crecen cuando se comparten… y este lo compartimos contigo”, concluyen los responsables, que esperan repetir con Bravazo el éxito alcanzado con el Riazor.