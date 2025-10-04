Miguel Assal: "Hay situaciones que impactan, pero es la forma de concienciar"

Miguel Assal, el agente de emergencias más viral, con más de 15 millones de seguidores, llega el domingo al Teatro Ramos Carrión de Zamora para desmontar mitos y ofrecer claves útiles para que cualquier ciudadano aprenda cómo puede «salvar vidas»

¿Qué fue lo que le motivó a formarse como técnico de emergencias?

Empecé como lo típico de cualquier chico joven, con 18 años, de socorrista en playas. Ahí empecé a atender tanto emergencias acuáticas como emergencias sanitarias y me fui dando cuenta de que me gustaba ayudar a las personas, que me gustaba el tema sanitario, pero dirigido a emergencias. Con los años, entré en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar en Protección Civil como profesional y empecé a formarme, a trabajar y a vivir desde primera persona lo bonito que es estar subido a una ambulancia y atender emergencias en la vía pública y en domicilios como primer interviniente. Después, lo relacioné con dar formación y, fíjate, de estar dando formación a poder formar a 15 millones de seguidores.

¿Cómo fue esa transición hacia la divulgación en redes sociales?

Como soy montañero aventurero tenía una comunidad pequeñita de 10.000-15.000 seguidores en las que subía mis rutas y todo eso, pero un día empecé a aplicar el conocimiento que tenía por mi trabajo de primeros auxilios en montaña y vi que los vídeos empezaban a funcionar el cuádruple, era algo increíble. Después, fui redirigiéndome a lo que la gente me iba pidiendo y, poco a poco, me he ido sacando del tema de montaña para generalizar hacia la salud y la emergencia, situaciones que pueden ocurrir y que simplemente una persona con sus manos y con el conocimiento, lo puede resolver y eso es algo, que nadie nos lo ha explicado.

Con millones de seguidores, ¿cómo gestiona la responsabilidad de transmitir información correcta en situaciones que pueden afectar vidas?

Al final es muchísima gente y va escalando cada día. Es una auténtica locura como en tres años y medio que llevo con esto, alcanzar esa cifra de 15 millones y no es sólo la cifra es que estamos teniendo ahora más de medio millón de visualizaciones al mes. ¿Cómo lo gestiono? Con evidencias. No he parado de documentarme y de seguir estudiando para no fallar porque somos humanos y, de vez en cuando, también podemos fallar. Entonces como sé la responsabilidad que tengo es importantísimo dar la información más relevante, más actualizada y más verdadera posible.

Miguel Assal / Cedida / LZA

Publicaciones en las que muchas personas caen en el alarmismo

Eso no puedo evitarlo. Hay vídeos que muchas personas me dicen que no pueden ni verlos, pero tampoco pueden parar de verlos porque quieren saber el final. Es complicado entrar en la mente de cualquier persona y saber cómo se puede tomar una cosa o la otra. Yo trato de ser realista y de dar prevención. Sí que hay muchas veces que impactan situaciones, que son reales totalmente, pero es la forma de concienciar, hay gente que igual le puede herir un poco la sensibilidad, pero creo que es la mejor manera de que nos demos cuenta de que no nos han enseñado y de que tenemos que estar preparados.

¿Cree que la formación en primeros auxilios debería introducirse de manera obligatoria en los colegios?

Sí, en España estamos muy atrasados. El 85% de los padres en Noruega saben actuar ante la emergencia de un hijo, mientras que estamos ante un 6% en España. Nos han enseñado que llegará la ambulancia y yo siempre hablo de esa ventana de la vida en la que la ambulancia no llega ni en 3 ni en 5 y, a veces, ni en 10 ni en 15 y la ventana que tenemos para poder salvar a una persona que ha sufrido una hemorragia exsanguinante, una parada cardíaca o un atragantamiento está en los primeros 5 minutos. ¿Y quién está en los primeros 5 minutos? Al final si no somos responsables nosotros de que realmente se pueden salvar vidas, y esto lo digo bajo la experiencia de haber estado 18 años trabajando en una ambulancia y viendo como la gente entraba en pánico o se quedaba bloqueada porque no sabían qué hacer. Ya es hora de que la gente tome conciencia y se prepare, es básico.

A través de sus vídeos, hay personas que han sabido actuar en estas emergencias reales ¿Cómo se puede seguir motivando a que la gente no espere y actúe?

Recibo cantidad de comentarios de gente que ha salvado vidas, de su hijo, de su madre, del abuelo... o que ha sabido detectar un ictus o un infarto rápido. Sorprende ver cómo la capacidad de impactar a tantos millones de personas cada día, da sus frutos, pero instaurarlo en los colegios, sería la mejor manera de que las generaciones ya salieran sabiendo cómo actuar. No pido que sea una asignatura completa en el cole, sino que sea, por ejemplo, dentro de la Educación Física. Meter una sección de primeros auxilios y al final del curso, hacer una competición donde los niños ya intervengan porque es la forma de retenerlo realmente. Luego es importante reciclarse porque las cosas como se aprenden se olvidan.

¿Cuáles son los mitos más peligrosos o frecuentes en emergencias?

En el show-conferencia hablo y desmonto muchísimos mitos como pueden ser el atragantamiento, el dar golpes en la espalda cuando la persona tose, ya que ahí estás pudiendo provocar que el objeto, que ahora mismo tiene una obstrucción parcial, lo conviertas en completo. Y luego hay muchos más como el de levantar las piernas ante un desmayo o el de echar la cabeza hacia atrás ante una hemorragia nasal.

¿Qué le impulsó a escribir su libro "Salvar vidas"?

Lo empecé al año y medio de estar publicando vídeos y fue porque recibía muchísimos comentarios de personas preguntándome cómo actuar en un atragantamiento de su bebé o cuando alguien tiene convulsiones. Esos vídeos los había hecho y tenía que estar pasándoselos. Entonces, se me encendió una bombilla y dije tengo que hacer algo donde haya todos los casos posibles. Mi libro consiste en eso, 106 casos con 106 textos que son rápidos de entender para que cualquier persona, cualquier niño, lo pueda localizar y a partir de ahí tiene un código QR que te redirige un vídeo donde lo pueden visualizar, entrenar y así lo retienen.

¿Qué se va a encontrar el público que acuda a verte al Teatro Ramos Carrión de Zamora?

Durante una hora y cuarenta aproximadamente, mediante vídeos, mediante proyecciones, mediante casos reales, con una continua interacción con el público, lo que hago es enseñar directamente las cuatro causas de muerte irreversible y cómo actuar en esa ventana de la vida. En esos cinco y ocho minutos aproximadamente, donde las manos de ese primer interviniente que está viendo cómo esa persona se ha desmayado, se ha quedado inconsciente, no respira, tiene una hemorragia o ha sufrido un atragantamiento, pues saber qué debe de hacer y cómo. Se trata de concienciar y ofrecer varias pautas que se deben de tener para conseguir tener esa seguridad a la hora de actuar.

Miguel Assal / Cedida / LZA

Una vez acaba ¿qué impresión le transmiten los espectadores?

Es increíble porque hay una gran cantidad de niños que vienen con sus familias a verlo. No me esperaba cuando empecé que hubiera niños incluso de cinco y seis años que mantienen la atención durante una hora y cuarenta minutos. El feedback que recibo de la gente es que es que se les ha hecho corto. Yo entro en flow con la gente, se me hace corto a mí porque al final lo tienes que hacer de manera que sea muy entendible, transmitirlo de manera fácil. Hablamos que hay niños, que hay ancianos, o sea, el rango de edad es muy amplio.

¿Qué legado le gustaría dejar como divulgador?

Me gustaría que hubiera una asignatura o, dentro de una sección, pero que se instaurara de verdad y, que esos niños vayan aprendiendo de manera fácil porque, a veces, se dan cursos que aburren. Hay que hacerlo de manera divertida para que todo el mundo lo pueda entender. Si con este altavoz tan grande que tengo, conseguimos que se instaure y se deje de pensar que solo el médico, el enfermero y el técnico son capaces de salvar una vida, sino que es la persona que está al lado. Si conseguimos que la sociedad tenga ese conocimiento, sería increíble.