Los incendios de Zamora pueden incrementar los casos de cáncer y otras enfermedades en la fauna

"Las partículas del humo, de todo lo quemado, lo que van a hacer es que puedan aparecer consecuencias en los animales a posteriori. Primero, por el incendio, cuando se produce un incendio se produce un estrés excesivo, que es lo que hace que se pueda alterar, es decir, haya una menor ovulación y eso afecte a la reproducción de la ganadería. Por otro lado, las partículas de humo pueden dar lugar a problemas respiratorios, desencadenar cáncer o también problemas dermatológicos, ya que se ponen en el pelo, en el pelaje y los animales se lamen. Entonces, veremos a ver a largo plazo qué es lo que pasa".

Eran algunas de las consideraciones de la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, Elena Laguno, minutos antes del acto central de la festividad patronal de San Francisco de Asís, que sirvió, entre otras cosas para la toma de posesión del nuevo vicepresidente, Ángel Redondo Heleno, que ya estaba en la directiva y sustituye a José Manuel Alonso Arriba, debido a que su actual puesto laboral es incompatible con la responsabilidad colegial.

Elena Laguno. / José Luis Fernández / LZA

"La situación para nosotros es lamentable porque si hubiese más presencia de ganadería extensiva para poder acabar con ese desbroce de manera natural, pues las consecuencias no hubieran sido tan terribles como son hasta ahora", explicó la presidenta.

Con respecto a la gripe aviar, y en lo que respecta a aves de granja "en Zamora provincia no hemos tenido casos, pero tenemos ahí al lado a Olmedo, que está en Valladolid, y entonces todos los veterinarios oficiales están avisados en cuanto aparezca la sospecha. Por eso está la labor de la Junta de Castilla y León con sus veterinarios, para que cuando hay aves muertas se recogen, se analizan y si en los laboratorios nos dicen que es positivo, rápidamente se dispone de esa alerta sanitaria para evitar que se pueda propagar la gripe aviar a otras explotaciones avícolas, porque las consecuencias son tremendas, hay que sacrificar todas las aves".

Otra cosa son las aves salvajes, donde sí ha habido casos de gripe aviar en la provincia por ejemplo en Villafáfila. "Tampoco nos extraña tanto, lo que nos preocuparía más es la gripe aviar en las zonas de aves de corral. Como son virus que mutan y son muy similares a la influenza, nos pueden llegar a afectar a nosotros".

Laguno indicó que en la provincia si se ha detectado la enfermedad de la lengua azul "desgraciadamente, lo que pasa es que a lo mejor las consecuencias en la ganadería no son tan terribles porque se han hecho vacunaciones anteriormente, entonces ya hay una cierta inmunidad. El problema de la lengua azul es que tiene distintos serotipos, por lo que puede ser que hayas vacunado de uno y el animal se enferme de otro. Pero en todo caso, las consecuencias no son tan tremendas".

Con la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), sin embargo, cuando entró en la provincia tuvo unas gravísimas consecuencias, que se han atenuado ya este año debido precisamente a que la cabaña ganadera dispone ya de una mayor inmunidad.

Veterinarios rurales

En el apartado profesional, Laguno explicó que "lo que más nos preocupa a los veterinarios es el mundo rural, donde queremos que haya mayor presencia. Hay bastantes veterinarios a nivel de clínica o de funcionarios, pero no lo que es el veterinario libre. Los hay, pero necesitamos más para que estén en el campo, es decir, que todos los ganaderos, allá donde estén, ya sea Porto o Pías, que son los pueblos más alejados de la capital, pues puedan también tener la infraestructura de cualquier momento llamar a un veterinario y que acuda rápido".

El problema es que para muchos veterinarios no resulta atractivo vivir en los pueblos: "Primero, porque estamos en otro ambiente, en el que necesitamos estar conectados a Internet, y no en todos los lugares hay Internet. Y cuando uno tiene trabajo y ha llegado a una cierta edad, pues lo que queremos es formar una familia", lo que implica vivir en lugares con fácil acceso a colegios, médicos o y otros servicios de los que muchas veces no existen en los pueblos.

"Somos profesiones sanitarias que creo que somos imprescindibles para el mundo rural y por eso abogamos a la Administración para que pongan condiciones atractivas de incentivos, tanto de infraestructuras como puede ser internet, como también incentivos económicos y de otras estructuras como colegios en donde puedan ir los niños cuando formas una familia".

Al acto de la fiesta del Colegio de Veterinarios asistieron responsables de diferentes entidades, como la Guardia Civil, Caja Rural (su director general, Cipriano García) o Cobadu (con su gerente, Rafael Sánchez Olea), entre otros.

En la entrega de los premios de investigación el galardón fue para Carlos Alonso y Rosa Cápita por un trabajo sobre resistencias bacterianas.