Fagúndez: "Los socialistas zamoranos estamos preparados para afrontar con fuerza las próximas elecciones autonómicas"

"Los socialistas zamoranos estamos preparados para afrontar con fuerza las próximas elecciones autonómicas". Así de ilusionado se muestra el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, quien afirma que el compromiso de su partido es "defender Zamora y a su gente tras años de maltrato por los gobiernos del Partido Popular".

La Ejecutiva Provincial muestra su "plena ilusión y confianza" en el nuevo liderazgo de Carlos Martínez, secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, convencidos de que "se abre un tiempo nuevo para la comunidad, basado en la cercanía, la escucha activa y el compromiso con los ciudadanos y ciudadanas".

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Zamora ha hecho público también el calendario orgánico que marcará el proceso de elaboración de las candidaturas a las Cortes de Castilla y León en el ámbito provincial, en el marco del procedimiento fijado por los órganos regionales y federales del partido.

El PSOE de Zamora recuerda que el inicio de este proceso se pospuso debido a los graves acontecimientos vividos este verano con los incendios que han asolado la provincia y la comunidad. En esos momentos, lo importante para la organización fue y sigue siendo acompañar a los vecinos y vecinas que han sufrido directamente el drama de las llamas, poniendo por delante la defensa del territorio y de las personas afectadas.

Con el calendario ya definido, el proceso orgánico será el siguiente:

Asambleas locales: del 1 al 14 de diciembre.

Comisión Autonómica de Listas: 18 y 19 de diciembre.

Comité Autonómico: Donde quedarán aprobadas las candidaturas.

"Lo hacemos con la ilusión de contar con un líder como Carlos Martínez, que representa el cambio necesario y que ha demostrado que quiere gobernar como un alcalde de toda Castilla y León: con hechos y con cercanía", añade Fagúndez.