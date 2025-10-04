La ciudad de Zamora se "americaniza" con la feria de coches más inmersiva

La feria de coches americanos "Pure American Style" ha desembarcado en la ciudad de Zamora para ofrecer una original experiencia inmersiva. Un completo programa de actividades cuyo objetivo es que ciudadanos y visitantes conecten con la esencia de los coches americanos y Muscle cars en un único evento.

La cita en torno al mundo del motor americano arrancó el viernes en Zamora con la llegada de los más de cien coches. Tras la inauguración oficial en la Plaza de la Catedral, la jornada del sábado comenzó con la invasión de los vehículos en las plazas de la Ruta 66: la Plaza de Castilla y León, Plaza de la Constitución, Plaza de Claudio Moyano, Plaza Mayor y Plaza de la Catedral. Además, los participantes de la cita disfrutaron de una ruta por los Arribes del Duero parando en Villadepera hasta llegar al Puente de Requejo. Increíble tour para exhibir las vistas exclusivas que ofrece la provincia.

Los más atrevidos pueden hoy también vivir en primera persona la experiencia de los rodeos americanos en el toro mecánico o ponerse a prueba en la competición de comida a la americana. Sin olvidar, las divertidas competiciones de scalextric que se suceden en la Plaza de la Catedral.

Zamora se llena de coches americanos, como el Chevrolet Corvette, el Cadillac Deville o el Pontiac. En esta feria "inmersiva" de vehículos clásicos acerca a los zamoranos al mundo del motor americano. / José Luis Fernández

El programa incluye también tiempo para aprender aún más sobre los coches americanos con distintas charlas. Divulgación a la que acompaña las actuaciones musicales con el concierto gratuito de la banda "The Dirty Cats" tributo a Stary Cats y el espectáculo de "Still Rock" con sus cover hard rock. Shows que se completan con el ritmo de Swing Zamora.

Más que una feria, un estilo de vida que mañana domingo seguirá contagiando a la ciudad de Zamora con actividades para toda la familia, exhibiciones de Muscle Cars, food trucks, música en vivo y la emblemática carrera cuarto de milla.

Zamora empezará a rugir desde las 8.00 horas de la mañana con un desfile de los coches americanos por toda la ciudad con salida desde la avenida de La Feria hasta concluir en el polígono industrial Los Llanos, escenario de la exhibición y la competición de cuarto de milla. Tras la entrega de premios, pondrá la nota musical la banda "Sexplosión" para proseguir la fiesta con Dj Triple.