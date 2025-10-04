La bisabuela zamorana de Miguel Bosé que vivía en Príncipe de Asturias
En 2007 el cantante dio su último concierto en Zamora: pidió chocolatinas, whiskey, un sofá y un espejo enorme
El regreso de Miguel Bosé a los escenarios ha sido una de las noticias más esperadas por sus fans, también en España. Hubo un tiempo, en cambio, en el que las giras del hijo del Capitán Trueno eran diarias y entre esos periplos tocó Zamora allá por el año 2007, una época en la que las llamadas "galas" -hoy conciertos- se hacían en el Castillo, como hace décadas. Con motivo de las Ferias y Fiestas de San Pedro, el hijo de Lucía Bosé arribó a la capital del Duero con un secreto que nadie sabía: su bisabuela paterna había residido en Zamora. Se trataba de la abuela de su padre, Luis Miguel Dominguín, que residió en uno de los chalés derruidos hace años en la avenida Príncipe de Asturias. Al parecer residía junto al capitán Gutiérrez del Regimiento Toledo, padre de Mariví Dominguín.
Whisky, chocolatinas y un gran espejo
Además de este dato sobre la bisabuela zamorana de Miguel Bosé, otros muchos detalles trascendieron de aquel concierto. Por ejemplo, que en su camerino pidió refrescos y sandwiches variados, además de chocolatinas y una botella de whisky solo para él, ya que tenía prohibido a los musicos consumir alcohol. También pidió un sofá y un espejo de 2 metros de altura y 40 centímetros de ancho. Al concluir el concierto en Zamora, salió directamente hacia Madrid para coger en Barajas un vuelo que le desplazaría a Tenerife.
Su regreso a los escenarios
Que Miguel Bosé es un artistazo reconocido en todo el mundo es indudable. Sin embargo, su regreso a los escenarios divide a sus seguidores: por un lado, aquellos que prefieren tener un recuerdo de cómo fue cuando su voz estaba al cien por cien y, por otro, aquellos que no veían el momento de verlo de nuevo actuar. Sea como fuere, Miguel Bosé estaba deseando volver y el pasado 27 de febrero lo hizo ante más de 6.000 personas en México.
