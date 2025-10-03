Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año

Morales del Vino es la población zamorana de mayor nivel económico y Fermoselle la más pobre entre los diecisiete municipios de la provincia de más de mil habitantes. Los datos estadísticos, correspondientes al año 2023 y que ha dado a conocer esta semana la Agencia Tributaria a partir de las declaraciones del IRPF, indican que en la localidad del alfoz de Zamora que encabeza el ranking esa anualidad la renta bruta media fue de 30.270 euros, un techo que logra rebasar la brecha de los 30.000 euros no alcanzada en ejercicios pasados y que además es casi seis mil euros mayor que la renta media del conjunto de la provincia de Zamora, que se situó 24.552 euros, según los datos de Hacienda.

Los datos desagregados por municipios de más de mil habitantes sitúan como segunda localidad con mayor poder adquisitivo a San Cristóbal de Entreviñas. Ese pueblo de la comarca de Benavente es además es que ha experimentado un mayor crecimiento de su riqueza respecto al año anterior. La renta media bruta de sus habitantes es ahora de 28.014 euros, mayor incluso que la de la capital zamorana.

De hecho, la ciudad de Zamora se sitúa en el tercer puesto entre las 17 poblaciones de más de mil habitantes de la provincia, con una renta de 27.916 euros. Por encima de los 25.000 euros anuales de renta bruta se sitúan los vecinos de Puebla de Sanabria (25.885) y Roales del Pan (25.409), mientras que Moraleja del Vino (24.611) y Benavente (24.182) ocupan los siguientes puestos. A la cola se sitúa Fermoselle, el único municipio zamorano de la lista que no llega a los 20.000 euros de renta. En concreto, fueron 19.524 por habitante.

Los grandes municipios aumentan todos su renta

El informe de la Agencia Tributaria de declarantes del IRPF por municipios constata que en todas las poblaciones de más de mil habitantes de la provincia y en el conjunto que conforman el resto de pueblos de menor población la renta media bruta se incrementó en todas esas localidades en el año 2023 respecto a 2022. Los municipios que no llegan al millar de vecinos consiguieron rebasar el último año analizado la cifra redonda de los 20.000 euros de renta por declarante.

En concreto fue de 20.049, la segunda cifra más baja de la provincia tras la de Fermoselle. Justo por encima se situaron los municipios de Galende, Santa Cristina de la Polvorosa, Alcañices, Villalpando y Fuentesaúco, en los que la renta media bruta fue de más de 21.000 euros al año, sin llegar a los 22.000. Donde sí se superó esa cifra fue en Coreses y en Bermillo de Sayago.

Por su parte, en el alfoz de Zamora, en Villaralbo la renta ascendió a 23.783 euros y en Toro fue de 23.694 euros.