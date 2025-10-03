Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El piso a la venta en el casco histórico de Zamora de casi 100 metros, cuatro habitaciones y terraza

Si buscas una vivienda céntrica para reformar, tal vez esta oportunidad inmobiliaria te pueda interesar

Vistas desde la terraza del piso a la venta en Zamora capital.

Vistas desde la terraza del piso a la venta en Zamora capital. / Tucasa.com

Abril Oliva

Buscar y, sobre todo, encontrar una vivienda no es tarea fácil. Lo más importante es tener las ideas claras: ubicación, presupuesto y características generales de la casa. Si lo que buscas es una oportunidad inmobiliaria en el casco histórico de Zamora capital con casi 100 metros cuadrados de superficie útil, tal vez tengas aquí una opción al alcance de tu bolsillo.

Entre las muchas opciones que brinda Tucasa.com, una de las últimas incorporaciones es este piso de 97 metros cuadrados con cuatro dormitorios y dos baños. Está ubicado en la planta cinco de un bloque de viviendas con más de cincuenta años de antigüedad.

Mapa de la zona donde se encuentra el piso en Zamora capital.

Mapa de la zona donde se encuentra el piso en Zamora capital. / Tucasa.com

A pesar de que su antigüedad es uno de sus encantos, la vivienda requiere una reforma para dejarla justo a tu gusto.

Una de las habitaciones dobles de la vivienda.

Una de las habitaciones dobles de la vivienda. / Tucasa.com

Ascensor y precio

El edificio cuenta con un ascensor para que accedas hasta la quinta planta en la que se encuentra la casa. El precio del inmueble actual es de 150.000 euros.

Características generales de la vivienda

Características generales de la vivienda / Tucasa.com

Salón de la vivienda a la venta.

Salón de la vivienda a la venta. / Tucasa.com

Boom inmobiliario

Al nuevo boom inmobiliario que vive España no es ajeno Zamora. Las cifras no dejan lugar a dudas de la línea ascendente del último año, según los últimos datos publicados por el INE. En la provincia, en el acumulado de los siete primeros meses del año, la compraventa de viviendas se incrementa casi un 53% respecto al mismo periodo de 2024 y en las hipotecas constituidas el incremento es de casi el 62%, según ponen de relieve las estadísticas oficiales.

De esta forma, los créditos concedidos para financiar la adquisición de una casa o un piso en la provincia de Zamora continúan en ascenso y en los siete primeros meses del año se han suscrito ya 610 nuevas hipotecas concedidas para la compra de vivienda, frente a las 377 contabilizadas en el mismo periodo de 2024.

El piso a la venta en el casco histórico de Zamora de casi 100 metros, cuatro habitaciones y terraza

