Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida

Es uno de los tramos de Zamora que más multas por exceso de velocidad acapara, pero hay casos que exceden el sentido común. Hablamos de la carretera de La Aldehuela, uno de los principales accesos a la ciudad donde la velocidad está restringida a 50 kilómetros por hora. Dado este límite, a partir de 115 kilómetros por hora se instruyen diligencias judiciales.

Al tratarse de una recta, es cierto que muchos son los vehículos que pisan de más el acelerador pero el caso de este vehículo cazado hace unos días llama la atención al casi triplicar el límite permitido. El vehículo fue interceptado a 137 kilómetros por hora cerca de las seis de la tarde, según la medición tomada con el cinemómetro Velolaser.

Atestado policial. / Ayuntamiento de Zamora

Ante esta situación, el concejal de Protección Ciudadana, David Gago, hace un llamamiento al civismo ya que "este tipo de actitudes ponen en serio peligro a conductores, ciclistas y peatones".

A su vez, recuerda que la Policía Municipal de Zamora "trabaja incansablemente y de manera continua en detectar y evitar este tipo conductas al volante".

Radares camuflados

Los radares camuflados de la Dirección General de Tráfico multaron el pasado año a 7.568 conductores en Zamora, casi un tercio más que los del año precedente, por exceso de velocidad. También crecieron las multas de los radares fijos, que ascendieron a 28.585, tres mil más que las del año anterior, lo que supone un incremento de casi el 13%.

Así lo dicen los datos recabados por Automovilistas Europeos Asociados, que reflejan cómo casi tres de cada cuatro multas que reciben los conductores en las carreteras zamoranas son por exceso de velocidad, 36.153 sobre un total de 49.188 sanciones.

A continuación del exceso de velocidad una de las conductas más sancionadas son circular con la ITV caducada, con 4.689 multas el año pasado, unas pocas menos que el año anterior. Circular sin carné o teniendo intervenida la licencia para conducir, con 669 multas y no llevar puesto el cinturón de seguridad, con 653 son también conductas que llevan aparejadas gran número de sanciones.