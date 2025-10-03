Obras de arte en seda

Paisajes oníricos con aparentemente sencillas pinceladas, una obra con una personalidad muy marcada, con la seda como delicado material protagonista. Eso es lo que refleja la exposición "El aire que nos envuelve", que se puede visitar en el Centro Cultural Hispano Japonés, en Salamanca, nacida de la imaginación de la artista zamorana Ana Zaragozá.

"Lírica y contemplativa". Así se define la propia autora, que comparte a través de su obra las emociones que le transmite la naturaleza a través de su belleza. Algo que se ve perfectamente reflejado tanto en su obra textil —con este ejemplo en Salamanca— como pictórica. Ambas gozan de un sentimiento "que tiene esa huella única y personal de la emoción pura que produce mirar la naturaleza siempre como si fuera la primera vez, con toda la grandeza", aseguran desde el centro, invitando así a los visitantes a acercarse a este singular universo.

Ana Zaragozá, entre José Abel Flores y Raúl Sánchez, en la inauguración.

"La sensibilidad de esta artista no solo aparece como una cuestión plástica o temática, sino también con un sentido más amplio y profundo. La búsqueda de la paz, la calma, la armonía y la belleza ha sido una constante en su trabajo", describen. De ahí que su obra pictórica se exprese "a través de la intuición y la expresión emocional del mundo natural que la rodea, buscando en esa belleza manifestada la verdad que vive en ella".

Búsqueda de la grandeza en lo más pequeño

Con todas emociones alrededor, Zaragozá se deja fluir por el pincel, las brochas, las manos, los trazos, las manchas y pigmentos y las tintas para adquirir distintos movimientos y gradaciones tonales. "En su obra podemos apreciar una búsqueda de la grandeza en lo más pequeño y sutil, llena de armonía y color, con un distinguido toque de elegancia", describen.

La artista posa junto a sus famosos estampados.

"El aire que nos envuelve", se inauguró esta semana, con la presencia de Raúl Sánchez Prieto, vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Salamanca, y José Abel Flores, director del Centro Cultural Hispano Japonés. Se podrá visitar de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 13.45 horas por la mañana y de 17.00 a 20.45 horas por la tarde, hasta el próximo 19 de diciembre.