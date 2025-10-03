IU recuerda a la Diputación de Zamora que "no es un banco" y tiene habitantes, "no accionistas", mientras que Faúndez defiende su gestión "seria y eficiente"

La Diputación de Zamora cierra el año 2024 con 95 millones de remanentes y con 110 millones de euros ahorrados en el banco. Datos que subrayó la portavoz del grupo de Izquierda Unida en la institución provincial, Laura Rivera, para resaltar que "no es un banco" y que en la provincia "viven habitantes, no accionistas". "Lo que podría ser un éxito financiero, se convierte en un fracaso político", declaró Rivera.

Valoración a la que el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, respondió, que la cuenta general de 2024 de la Diputación refleja una gestión "económica sólida, eficiente y transparente". "No nos vamos a volver locos. No vamos a tirar el dinero como si no hubiese un mañana", afirmó. En ese sentido, detalló que se tiene deuda cero, sin cargas financieras, "lo que permite destinar todos los recursos a inversiones y servicios para los municipios y la ciudadanía". Además, de un superávit presupuestario que garantiza estabilidad financiera y refuerza la capacidad de la Diputación para apoyar proyectos en toda la provincia. "Es una institución que tiene que tener continuidad en el tiempo. No vamos a dejar herencias envenenadas, hay situaciones por las que surgen problemas en la provincia, hay que poner dinero, y si no lo tienes, hay que recurrir a créditos", apuntó.

El dirigente también matizó que se están realizando pagos a proveedores en menos de seis días de media, reflejando "agilidad, liquidez y confianza con el tejido empresarial de la provincia". Faúndez desarrolló el balance del pasado año donde más de la mitad del presupuesto se destinó a servicios sociales.

Por su parte, la diputada socialista, Sandra Veleda, anunció en su intervención el apoyo de su grupo a las cuentas, pero acusó al Equipo de Gobierno de "falta de planificación e inversión", señalando que "gestionan a base de improvisación". Palabras a las que contestó Faúndez, indicando que "en la historia de la Diputación nunca se había invertido tanto". Por último, comento que lo que proponía la oposición era dar una "subvención tutifruti".

Finalmente, el punto fue aprobado con 20 votos a favor de PP, PSOE y Grupo Mixto y el rechazo "simbólico" de IU.

Un paso más en la licitación de la gestión de la concesión de servicios del Teatro Ramos Carrión

El Pleno de la Diputación ha aprobado el expediente de contratación para la gestión y explotación integral del Teatro Ramos Carrión de Zamora, garantizando su funcionamiento, mantenimiento y programación cultural. Contrato que lleva cinco años caducado, tal y como enfatizaron PSOE e IU, puesto que se trata de uno de los "más farragosos y complicados" para la Diputación, dijo el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo en Zamora, Víctor López de la Parte. Las razones es que es la única concesión de servicios que tiene la institución y que concierne a la gestión de un teatro de espectáculos.

López de la Parte reflejó en su discurso que parte de este retraso se debía también a que se intentó hacer un convenio con el Ayuntamiento de Zamora, que al final no se ha materializado. No obstante, el vicepresidente espera que la licitación vaya bien a principios del próximo año esté funcionando.

El nuevo pliego de gestión del Teatro Ramos Carrión incluye novedades como son el aumento de los días reservados para uso exclusivo de la Diputación, pasando de 15 a 60 días. Respecto a la sala de exposiciones, serán 150 días reservados y 30 en los demás espacios como pueden ser las salas polivalentes o la terraza, a la que se pedirá a la empresa concesionaria que haga una gestión "con alguna vinculación en la promoción de alimentos de Zamora", anunció.

El presupuesto base de licitación de este contrato es de 1.443.030 euros, 4.000 euros al año menos que en el pliego anterior, aportando la Diputación un canon de 721.000 euros. El personal mínimo obligatorio para la prestación del servicio será de un director gerente, un coordinador de actividades, un jefe de producción, un jefe técnico y de mantenimiento, un jefe de maquinaria, un ayudante técnico y de sala, un responsable de taquilla y control de ingresos y dos acomodadores.

Cesión temporal de la escultura "Madre e hijo"

El Pleno de la Diputación de Zamora ha aprobado hoy la cesión temporal de la escultura “Madre e hijo” de Baltasar Lobo. La obra del artista zamorano formará parte de Esperanza, la XXVIII edición de la exposición de Fundación Las Edades del Hombre que se celebrará en la Catedral del Salvador de Zamora y en la Iglesia de San Cipriano entre octubre de 2025 y abril de 2026.

Con esta decisión, la Diputación contribuye a poner en valor el legado de Baltasar Lobo y a reforzar el vínculo entre patrimonio, arte y fe en una cita cultural de referencia internacional. No obstante, la escultura regresará a la institución provincial al finalizar la exposición.

Escultura “Madre e hijo” de Baltasar Lobo / Cedida

Operatividad en la conservación de las carreteras

El Pleno de la Diputación de Zamora ha aprobado también este viernes la mutación demanial subjetiva de varias carreteras provinciales con la comunidad Autónoma de Castilla y León. Con este acuerdo, la Diputación cederá la titularidad de las siguientes carreteras:

ZA-P-2315 ZA-702 (La Tabla) - ZA-P-1304 (Villafáfila)

ZA-P-1606 ZA-912 (Ungilde) - Robledo

A cambio, la Junta de Castilla y León transferirá a la Diputación la titularidad de las carreteras:

ZA-712 (de Toro a Villardondiego)

ZA-623 (de Casaseca de las Chanas a Moraleja)

ZA-624 (de N-630 a Pontejos)

ZA-902 (de N-122 a ZA-P-2439)

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, defendió la medida como "un paso más en la mejora y gestión eficiente de la red viaria provincial, garantizando mejores comunicaciones en nuestros municipios". Asimismo, destacó que esta mutación se lleva a cabo por razones de "operatividad de cara a una mejor conservación y mantenimiento de estas carreteras".