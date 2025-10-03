Huelga de médicos en Zamora: ¿cuántos facultativos han secundado la protesta para exigir mejores condiciones?

La huelga de profesionales de la medicina "ha tenido un seguimiento muy alto en Zamora, mayor que el de la última convocatoria de junio" al unirse a la movilización más del 47% de profesionales con plaza en el Hospital Virgen de la Concha; el 18%, de titulares de Atención Primaria y el 24% de residentes MIR, ha informado el secretario del Sindicato Médico (CESM) en Zamora, Tomás Toranzo.

La mayoría de las consultas de especialistas cerró sus puertas y en cirugía hubo intervenciones que se suspendieron a pesar de estar programadas porque solo funcionaron dos quirófanos de los ocho existentes y el de urgencias, "por lo que pedimos disculpas a los pacientes que se hayan visto afectados, pero esta huelga tiene por objeto mejorar la asistencia sanitaria para lo que resulta imprescindible mejorar nuestras condiciones de trabajo", ha manifestado Tomás Toranzo.

El representante del CESM ha lanzado duras críticas contra la Ministra de Sanidad, una médica que cuando ejercía se posicionaba a favor de estas reivindicaciones y desde su cargo en el Gobierno central "se niega a sentarse a negociar el estatuto marco de la profesión, con los actores principales del sistema sanitario, no se puede regular, aprobar una ley, sin contar con las personas afectadas", en este caso las médicos y los médicos.

Toranzo ha echado en cara al Ministerio que "proclama la transparencia y por el diálogo como dos principios y, sin embargo, no se siente a negociar sobre cuestiones como la jornada laboral que en una media de 48 horas y de hasta 60 horas semanales con las guardias y con retribuciones por debajo de la hora ordinaria sin garantizar descansos, ni formación adecuada", entre otras condiciones que precarizan la profesión.

La consecuencia es un "malestar entre médicos y médicas, una desmotivación creciente" que perciben los pacientes y las pacientes, una merma en la calidad de la sanidad pública, ha indicado el sindicalista. "Pedimos que el Ministerio se siente a negociar, que se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones, podamos debatirlas y ver qué puede tener encaje".