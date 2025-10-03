Reivindicación de mejoras laborales
Huelga de médicos en Zamora: ¿cuántos facultativos han secundado la protesta para exigir mejores condiciones?
"Ha tenido un seguimiento muy alto en Zamora, mayor que el de la última convocatoria de junio", informa el Sindicato Médico
La huelga de profesionales de la medicina "ha tenido un seguimiento muy alto en Zamora, mayor que el de la última convocatoria de junio" al unirse a la movilización más del 47% de profesionales con plaza en el Hospital Virgen de la Concha; el 18%, de titulares de Atención Primaria y el 24% de residentes MIR, ha informado el secretario del Sindicato Médico (CESM) en Zamora, Tomás Toranzo.
La mayoría de las consultas de especialistas cerró sus puertas y en cirugía hubo intervenciones que se suspendieron a pesar de estar programadas porque solo funcionaron dos quirófanos de los ocho existentes y el de urgencias, "por lo que pedimos disculpas a los pacientes que se hayan visto afectados, pero esta huelga tiene por objeto mejorar la asistencia sanitaria para lo que resulta imprescindible mejorar nuestras condiciones de trabajo", ha manifestado Tomás Toranzo.
El representante del CESM ha lanzado duras críticas contra la Ministra de Sanidad, una médica que cuando ejercía se posicionaba a favor de estas reivindicaciones y desde su cargo en el Gobierno central "se niega a sentarse a negociar el estatuto marco de la profesión, con los actores principales del sistema sanitario, no se puede regular, aprobar una ley, sin contar con las personas afectadas", en este caso las médicos y los médicos.
Toranzo ha echado en cara al Ministerio que "proclama la transparencia y por el diálogo como dos principios y, sin embargo, no se siente a negociar sobre cuestiones como la jornada laboral que en una media de 48 horas y de hasta 60 horas semanales con las guardias y con retribuciones por debajo de la hora ordinaria sin garantizar descansos, ni formación adecuada", entre otras condiciones que precarizan la profesión.
La consecuencia es un "malestar entre médicos y médicas, una desmotivación creciente" que perciben los pacientes y las pacientes, una merma en la calidad de la sanidad pública, ha indicado el sindicalista. "Pedimos que el Ministerio se siente a negociar, que se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones, podamos debatirlas y ver qué puede tener encaje".
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros