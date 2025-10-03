Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reivindicación de mejoras laborales

Huelga de médicos en Zamora: ¿cuántos facultativos han secundado la protesta para exigir mejores condiciones?

"Ha tenido un seguimiento muy alto en Zamora, mayor que el de la última convocatoria de junio", informa el Sindicato Médico

Los huelguistas se concentran a la entrada del Virgen de la Concha.

Los huelguistas se concentran a la entrada del Virgen de la Concha. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Susana Arizaga

La huelga de profesionales de la medicina "ha tenido un seguimiento muy alto en Zamora, mayor que el de la última convocatoria de junio" al unirse a la movilización más del 47% de profesionales con plaza en el Hospital Virgen de la Concha; el 18%, de titulares de Atención Primaria y el 24% de residentes MIR, ha informado el secretario del Sindicato Médico (CESM) en Zamora, Tomás Toranzo.

La mayoría de las consultas de especialistas cerró sus puertas y en cirugía hubo intervenciones que se suspendieron a pesar de estar programadas porque solo funcionaron dos quirófanos de los ocho existentes y el de urgencias, "por lo que pedimos disculpas a los pacientes que se hayan visto afectados, pero esta huelga tiene por objeto mejorar la asistencia sanitaria para lo que resulta imprescindible mejorar nuestras condiciones de trabajo", ha manifestado Tomás Toranzo.

El representante del CESM ha lanzado duras críticas contra la Ministra de Sanidad, una médica que cuando ejercía se posicionaba a favor de estas reivindicaciones y desde su cargo en el Gobierno central "se niega a sentarse a negociar el estatuto marco de la profesión, con los actores principales del sistema sanitario, no se puede regular, aprobar una ley, sin contar con las personas afectadas", en este caso las médicos y los médicos.

Toranzo ha echado en cara al Ministerio que "proclama la transparencia y por el diálogo como dos principios y, sin embargo, no se siente a negociar sobre cuestiones como la jornada laboral que en una media de 48 horas y de hasta 60 horas semanales con las guardias y con retribuciones por debajo de la hora ordinaria sin garantizar descansos, ni formación adecuada", entre otras condiciones que precarizan la profesión.

Noticias relacionadas y más

La consecuencia es un "malestar entre médicos y médicas, una desmotivación creciente" que perciben los pacientes y las pacientes, una merma en la calidad de la sanidad pública, ha indicado el sindicalista. "Pedimos que el Ministerio se siente a negociar, que se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones, podamos debatirlas y ver qué puede tener encaje".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
  2. Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
  3. Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
  4. Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
  5. Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
  6. Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
  7. Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
  8. Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros

Huelga de médicos en Zamora: ¿cuántos facultativos han secundado la protesta para exigir mejores condiciones?

Huelga de médicos en Zamora: ¿cuántos facultativos han secundado la protesta para exigir mejores condiciones?

"La Diputación no es un banco": tenso rifirrafe en el pleno de la institución provincial

"La Diputación no es un banco": tenso rifirrafe en el pleno de la institución provincial

Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl

Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl

Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida

Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida

La obra de Agatha Ruiz de la Prada desembarca en Zamora con la exposición 'Diseño y Creatividad'

La obra de Agatha Ruiz de la Prada desembarca en Zamora con la exposición 'Diseño y Creatividad'

Cáritas impulsa el Jubileo de las Personas Migrantes en Zamora

Cáritas impulsa el Jubileo de las Personas Migrantes en Zamora

La novedosa propuesta para dar un nuevo uso al viejo puente del ferrocarril para "uso y disfrute de los zamoranos"

La novedosa propuesta para dar un nuevo uso al viejo puente del ferrocarril para "uso y disfrute de los zamoranos"

El piso a la venta en el casco histórico de Zamora de casi 100 metros, cuatro habitaciones y terraza

El piso a la venta en el casco histórico de Zamora de casi 100 metros, cuatro habitaciones y terraza
Tracking Pixel Contents