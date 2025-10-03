Héctor Galán, nuevo párroco de la iglesia de Lourdes

El obispo Fernando Valera ha nombrado a Héctor Galán como párroco de Nuestra Señora de Lourdes, en la capital zamorana.

Además, le ha encomendado la responsabilidad de administrador parroquial de las parroquias de Moralina de Sayago, Villadepera y Villardiegua.

Este nuevo encargo se suma a las responsabilidades que ya desempeña, pues continuará como párroco de las unidades pastorales de Almeida de Sayago y Peñausende, así como arcipreste de Sayago, cargos que ostenta desde 2018.

Casi dos décadas de servicio

Ordenado sacerdote el 17 de junio de 2007, Héctor Galán inició su ministerio en la unidad pastoral de Sarracín. En 2011 fue designado párroco de las unidades pastorales de Alcañices y Nuez, etapa en la que también asumió la responsabilidad de arcipreste de Aliste y Alba. Posteriormente, en 2018, fue nombrado párroco en Almeida de Sayago y Peñausende, cargo que mantiene en la actualidad.

Con este nombramiento provisional, la diócesis de Zamora refuerza la atención pastoral en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes y en las comunidades de Moralina, Villadepera y Villardiegua, confiando en la experiencia y disponibilidad de Héctor Galán al servicio de los fieles.