Héctor Galán, nuevo párroco de la iglesia de Lourdes
El sacerdote administrará también las parroquias de Moralina de Sayago, Villadepera y Villardiegua
B. B. G.
El obispo Fernando Valera ha nombrado a Héctor Galán como párroco de Nuestra Señora de Lourdes, en la capital zamorana.
Además, le ha encomendado la responsabilidad de administrador parroquial de las parroquias de Moralina de Sayago, Villadepera y Villardiegua.
Este nuevo encargo se suma a las responsabilidades que ya desempeña, pues continuará como párroco de las unidades pastorales de Almeida de Sayago y Peñausende, así como arcipreste de Sayago, cargos que ostenta desde 2018.
Casi dos décadas de servicio
Ordenado sacerdote el 17 de junio de 2007, Héctor Galán inició su ministerio en la unidad pastoral de Sarracín. En 2011 fue designado párroco de las unidades pastorales de Alcañices y Nuez, etapa en la que también asumió la responsabilidad de arcipreste de Aliste y Alba. Posteriormente, en 2018, fue nombrado párroco en Almeida de Sayago y Peñausende, cargo que mantiene en la actualidad.
Con este nombramiento provisional, la diócesis de Zamora refuerza la atención pastoral en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes y en las comunidades de Moralina, Villadepera y Villardiegua, confiando en la experiencia y disponibilidad de Héctor Galán al servicio de los fieles.
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año