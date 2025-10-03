El grupo de moda, en Zamora: concierto de Sanguijuelas del Guadiana

Sanguijuelas del Guadiana está de moda. El grupo extremeño integrado por los jóvenes Juan Grande (guitarrista), Víctor Arroba (bajista) y Carlos Canelada (guitarrista y vocalista) es la sensación del momento.

El pasado 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador y día grande en su pueblo de Badajoz, Casas de Don Pedro, el grupo presentó su primer álbum, llamado Revolá.

Desde entonces, la banda de la localidad pacense se ha recorrido España de festival en festival ganando cada vez más popularidad. "Criados en plena Siberia Extremeña consumen su niñez jugando en las calles, haciendo casas de palés, participando en las festividades locales y teniendo un primer contacto con la música en la banda municipal de su pueblo. Estas experiencias despertaron en ellos una pasión por la música que evolucionó hacia tardes enteras interpretando a su manera temas de Extremoduro, Triana, Estopa y Nirvana, entre otros", explican.

Ahora, Sanguijuelas del Guadiana ofrecerá un concierto en Zamora el próximo sábado 18 de octubre. Tendrá lugar en el Ávalon Café el sábado 18 de octubre a las 21.30 horas. En su estilo se mezcla su día a día en el mundo rural con lo contemporáneo, "la madera con lo electrónico, las raíces y el autotune con el rock and roll", detallan los músicos.

Entradas agotadas para Sanguijuelas del Guadiana en Zamora

Las entradas para el concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Zamora ya están agotadas, como en muchas de sus otras actuaciones previstas para los próximos meses debido a su creciente fama.

Programación de conciertos del Ávalon Café para el mes de octubre

Mundo Chillón, JJ Thames, Sr. Chinarro, Oihan y Rumia o la fiesta de Mondo Sonoro son otras de las propuestas musicales del mes. Además, todos los lunes hay sesión de jazz de la mano de Suricato Morse.