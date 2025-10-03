Los efectos colaterales del Buscyl: "Nos habéis dejado en tierra y sin solución"

La entrada en vigor del 'Buscyl', el programa de la Junta de Castilla y León para viajar gratis en autobús por toda la Comunidad, sigue sumando elogios y críticas.

Entre los elogios, destaca la gratuidad del transporte para los empadronados en Castilla y León que permitirá un gran ahorro para sus pasajeros habituales. Y entre las críticas, la imposibilidad de reservar las plazas de forma previa, un problema que parece que está en vías de solución. Y es que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha anunciado este viernes un sistema de reserva para las líneas interurbanas con elevada demanda. En principio estará listo este mes de octubre para evitar que haya pasajeros que no puedan viajar a una hora determinada al llenarse los autobuses, como le ha pasado recientemente a unos viajeros.

Un usuario de la línea de autobús entre Salamanca y Zamora denuncia que este pasado jueves la compañía dejó "en tierra y sin solución ninguna" a una decena de viajeros. Según explica, varios de ellos tenían que coger un tren en dirección Galicia desde Zamora. Pero al perder el autobús desde Salamanca, también perdieron el tren y el importe del viaje ante la imposibilidad de anular el trayecto.

Un sistema "anacrónico"

"Funcionáis como en la Edad Media, no permitís que se saque el viajero su billete online, y así saber los viajeros que hay y el viajero saber si tiene plaza. No solo hay que ir como en la Edad Media a sacar el billete en el bus, sino que si no hay plazas suficientes, no ponéis otro autobús, los dejáis tirados sin solución alguna. No voy a deciros que no tenéis vergüenza, pero sí os voy a decir que funcionáis pésimamente en todos los aspectos", ha criticado.

Por eso, ruega un sistema de reserva para confirmar la plaza de los viajes. "Poned la posibilidad de sacar billete online. Cuando se acaban las plazas el viajero lo sabe, se organiza y vosotros sabéis la demanda. O podéis seguir haciendo el burro (...) y perjudicar al viajero que no solo no puede hacer el viaje con vosotros, sino que pierde el dinero del tren que iba a coger en Zamora para ir a Galicia", razona.

"Es que ni tenéis el tacto de dar prioridad a esas situaciones", añade. "Gente que va solo a Zamora puede esperar a otro bus, pero gente que va a coger un tren a Zamora para Galicia, pierde el viaje y el dinero", argumenta. "Yo me pondría las pilas de ser vosotros, porque hay que ser muy burros para operar así (...) Anacrónico total".

El viajero ya ha trasladado su crítica a la compañía de buses tras su experiencia, una queja habitual que parece está en vías de solución para las líneas interurbanas con elevada demanda, como la que une Zamora y Salamanca y en menor medida a la de Palencia-Valladolid.

Cada día reciben entre 3.000 y 5.000 solicitudes online de la tarjeta, que resuelven en un plazo de cinco días hábiles, mientras en el caso de los expedientes que se presentan en papel en los registros la tramitación es más largo, pues ahora ronda los 30 días, si bien la Junta de Castilla y León pretende reducir este plazo durante este mes de octubre.