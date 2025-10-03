Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

CSIF urge disponer de enfermera escolar "por la salud de los alumnos"

El sindicato lanza una campaña de recogida de firmas para la aprobación de la ley

Recogida de firmas en Zamora. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Recogida de firmas en Zamora. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Beatriz Blanco García

Beatriz Blanco García

"La salud de nuestros alumnos no se puede improvisar y los docentes no podemos ser cómplices de esta improvisación", señaló la responsable de Educación de CSIF en Zamora, Lourdes Toyos, durante la recogida de firmas que tuvo lugar en la ciudad —y que se extenderá en los próximos días en Toro y Benavente— para solicitar la aprobación de una Ley de Enfermería Escolar, con la que se pretende dotar de un profesional en cada centro educativo, incluida la etapa infantil.

Esta medida beneficiaría en Zamora a 150 centros, según calcula el sindicato. "Cada día, los alumnos que acuden a clase pueden tener enfermedades crónicas como diabetes, alergias o asma, que requieren vigilancia, control y tratamiento, de la misma forma que surgen emergencias, como las derivadas de un accidente o de una crisis por una enfermedad estacional o cualquier caída", justificó Toyos.

En la actualidad, de todas estas situaciones se tienen que encargar los docentes, "una responsabilidad que no nos corresponde y para la que, además, no estamos formados", consideró, añadiendo que esta nueva figura "contribuiría a poder poner en marcha en los centros escolares programas de salud mental, de prevención de acoso escolar o de higiene", puso como ejemplos, "lo que mejoraría la salud de todo el alumnado", añadió.

Noticias relacionadas y más

A la recogida de firmas de Zamora acudió el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, quien aprovechó para pedir el apoyo de todos los ciudadanos, ya que beneficia a toda la sociedad. n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents