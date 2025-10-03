El colorido mundo de Agatha Ruiz de la Prada llega a Zamora

La exposición "Agatha Ruiz de la Prada. Diseño y creatividad" desembarca en la sala Fundos Fórum de La Marina para sorprender al público con el ingenio de la diseñadora. En total se podrán admirar 52 piezas: 25 vestidos, 16 fotografías y 11 diseños que recorren la trayectoria desde su inicio como diseñadora en el contexto de la movida madrileña hasta su consolidación como gran diseñadora internacional.

"Esta exposición supone el regreso de Agatha Ruiz de la Prada a Zamora porque desde el año 2010 no está presente en esta ciudad", comentó Raúl Fernández Sobrino, director de Cultura y Patrimonio en Fundos. En este punto, recordó que en el año 2010, la modista realizó la escenografía y el vestuario de la obra de teatro La Dama Boba de López de Vega, que se presentó en el Teatro Principal de Zamora. "Ella nos lo ha recalcado especialmente en esta exposición, que le hace una gran alegría volver a Zamora porque tenía un extraordinario recuerdo de aquella obra de teatro", añadió.

Elección de Zamora que no es casual porque Agatha Ruiz de la Prada es "quizá la diseñadora que más se ha acercado al ámbito cultivo de todo el panorama nacional e internacional y Zamora es una provincia que cuenta con una amplísima tradición textil y con un acervo patrimonial en el ámbito del textil impresionante", expuso Fernández.

251003LZA_Jos Luis (224921151).jpg / J. L. Fernández

Estreno de una muestra cuya configuración es inédita y creada exclusivamente para Zamora, en la que no estuvo Agatha Ruiz de la Prada, quien vendrá más adelante a la ciudad para presentar también su libro y recorrer la sala que acoge a sus vestidos. Prendas que "han recorrido prácticamente el mundo entero", indicó la comisaria de la exposición, Marisa Oropesa. Piezas icónicas que llevan el alma y la riqueza creativa de la artista plasmando corazones y flores con un propósito. "Sus creaciones nos acercan a un mundo inundado por formas y coloridos que nos son conocidos, pero sacándolos de su contexto y rutina habitual", detalló Oropesa.

Una muestra que supone además la reapertura del espacio y la alianza de la Diputación de Zamora y Fundos, tal y como anunció el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de La Parte. Colaboración que se traducirá en la cesión de obras de Fundos para poder exponerse en el antiguo Palacio de la Diputación Provincial.

La exposición puede visitarse de miércoles a domingo y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La exposición permanecerá abierta hasta el 14 de diciembre.