Cáritas impulsa el Jubileo de las Personas Migrantes en Zamora
La cita será este domingo en el convento de las Dueñas y la iglesia de San Ildefonso
B. B. G.
La diócesis de Zamora, a través de Cáritas, se suma a la celebración de la 111ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que tendrá lugar este domingo, 5 de octubre, bajo el lema “Migrantes, misioneros de esperanza”.
Esta conmemoración, impulsada en su origen por el Papa León XIV y enmarcada en el Año Jubilar de la Esperanza, coincide con el Jubileo de las Personas Migrantes que se celebrará en Roma y que, de forma paralela, también tendrá lugar en Zamora.
El programa de la jornada comenzará a las 16.15 horas con una oración jubilar en el convento de las Dueñas. Posteriormente se realizará una marcha simbólica hasta la iglesia de San Ildefonso, donde a las 17.00 horas se celebrará la eucaristía, seguida de un encuentro festivo y fraterno en la Casa de Ejercicios.
Vínculo con los que llegan
Con este gesto, la diócesis quiere poner de relieve “el vínculo entre esperanza, migración y misión”, recordando que los migrantes “son un signo vivo de esperanza parala sociedad y para la Iglesia”. En su mensaje para esta jornada, el papa destaca que, en un mundo marcado por guerras e injusticias, los migrantes y refugiados “se erigen como mensajeros de esperanza”, cuya presencia en las comunidades debe reconocerse como una bendición que aporta dinamismo y revitaliza la vida eclesial.
La responsable del área de Migraciones en la diócesis,Isabel Sampedro de la Granja, ha invitado a parroquias y arciprestazgos a sumarse activamente a esta jornada y a extender su espíritu durante todo el año.
