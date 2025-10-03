Begoña Ibarrola, psicóloga experta en educación emocional: "El bienestar emocional facilita el aprendizaje y mejora la conducta"

Licenciada en Psicología y experta en educación emocional, Begoña Ibarrola será una de las ponentes de las III Jornadas de Dislexia en Zamora, organizadas por Disfam, que se celebra este viernes y sábado en el Teatro Ramos Carrión. Impartirá una charla titulada "Estrategias para mejorar el bienestar emocional en las personas con dislexia".

¿Cuánta importancia tiene mejorar el bienestar emocional en los alumnos con dislexia?

Las dificultades que tienen en el procesamiento de la lectura y la escritura les generan ansiedad y estrés, lo que provoca problemas emocionales al tener que enfrentarse a situaciones difíciles. Un bienestar emocional les ayuda a tener herramientas para hacer frente a sus dificultades con mayor éxito.

¿Cuáles son las situaciones negativas que más se pueden repetir?

Las investigaciones realizadas señalan que, junto a los problemas emocionales, están los de conducta, con ansiedad y estrés, que incluso se pueden somatizar en problemas de alimentación o de sueño. También puede ver sintomatología depresiva, que está íntimamente unida a esa sensación de fracaso, de falta de confianza en uno mismo, de sentir que no están dando su mejor versión. Todo esto va unido a una baja autoestima que puede acarrear problemas en las relaciones con sus compañeros y esa mezcla, por último, puede dar entrada a problemas de salud importantes.

De ahí que sea tan importante trabajar con ellos estrategias de bienestar emocional.

Como elementos de prevención de salud mental, porque si ellos están bien, van a aprender mejor y hacer frente a sus dificultades con más herramientas. Pero se necesitan implementar, tanto en la escuela como en la familia.

Si no se trabajan bien, ¿pueden acarrear consecuencias en la edad adulta?

Por supuesto, y convertirse en una patología mental. La Organización Mundial de la Salud señala que más del 50% de los trastornos mentales de los adultos comienzan entre los 15 y los 18 años, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el colectivo de personas con dislexia es un colectivo de riesgo en salud mental. Pero no tiene por qué suceder si se tiene un entorno familiar y educativo que les apoya y tenemos mil ejemplos de personas famosas y exitosas con dislexia.

Desde el hogar

¿El apoyo y comprensión de la familia es un pilar esencial?

Es imprescindible. En mi charla, por ejemplo, voy a hablar de la necesidad de potenciar la autoestima, algo que se forja en el hogar. Si tiene dificultades de lectura y cuando comienza con el uso del lenguaje su entorno no lo apoya, sino que se dedica a criticarlo o reírse de él, su autoestima queda muy dañada. Es una herramienta básica, porque una persona con autoestima sabe que vale para algo y, aunque tenga dificultades, tiene sus talentos y sabe que es válido para alguien. Ese aprecio empieza en la familia, pero luego debe extenderse al aula y al entorno social en general. Y si esa semilla está bien plantada en el hogar, crecerá su seguridad ante las dificultades.

¿Qué otras herramientas son esenciales?

En la charla voy a hablar también de la autoconfianza, porque a veces hay niños que no se creen los mensajes positivos que les dicen los adultos, sintiéndose un fracaso. Hay que trabajar su mentalidad positiva. No se trata de negar sus problemas y dificultades, pero sí generar en ellos la capacidad de esfuerzo, para que ese bucle mental negativo no le inhabilite. Hay que evitar que se autosaboteen y hacerles ver que pueden resolver con éxito distintas situaciones.

Formación docente

¿El profesorado necesita una formación específica para saber tratar a estos alumnos?

Creo que sí. No me refiero a una formación profunda en neurología, pero sí conceptos básicos, como ocurre con el trastorno de la hiperactividad o del espectro autista, con estrategias para aminorar sus efectos. Trabajo mucho con profesores y a menudo están verdaderamente abrumados, porque no saben cómo actuar con estos alumnos. En este sentido, también es muy importante la detección, porque cuanto antes se haga, el pronóstico será mejor y recibirá los apoyos que necesita a edades muy tempranas.

¿Se entiende ya mejor la importancia de la educación emocional?

Se ha avanzado, pero no lo suficiente. Cuando empecé a dar formación hace 25 años, muchos claustros no entendían por qué las emociones influían en el aprendizaje, qué tenía que ver la educación emocional con la educación en las aulas, y ahora está en los contenidos curriculares. Al docente le interesa y asume que el bienestar emocional de sus alumnos, además, facilita su aprendizaje y mejora su conducta en clase. Así que ayuda a la convivencia en el aula, disminuye el acoso, mejora el respeto, crea empatía. Estamos trabajando mucho y la neurociencia nos está descubriendo cómo incluso las emociones influyen en la salud. Pero todavía no hay un abordaje general en todos los colegios en cuanto a educación emocional.

La labor de Disfam

¿Qué valoración hace de Disfam Zamora en su décimo aniversario?

Se trata de una asociación consolidada, que aporta a las familias, a la escuela y a los niños, jóvenes y adultos con dislexia soluciones necesarias. Creo que es un valor social que no solamente aporta a la propia sociedad, sino que entreteje elementos que forman parte de la comunidad educativa y que puede hacer de enlace entre familias, escuela, comunidad e incluso entorno social, que tenga en cuenta las dificultades que, por ejemplo, pueda tener un joven que quiera acceder a un empleo, para que el empresario también esté familiarizado con esas dificultades y le dé unos tiempos diferentes o le presente preguntas de una manera distinta en el proceso de selección de personal. Es decir, permea toda la sociedad y por eso considero que es un bien social.

¿Qué pueden aportar estas jornadas, que llegan a su tercera edición?

Con mi charla sobre la prevención del bienestar emocional se puede ayudar a prevenir la salud mental, contribuyendo a la salud general de la sociedad. La asociación, de esta manera, apuesta por mejorar el bienestar de sus familias, ayudar a que los niños sean felices y tengan nuevas herramientas para usarlas cuando se encuentren con dificultades en la vida, sintiéndose resilientes, competentes y seguros de sí mismos.