Ahora Decide propone convertir en vía verde el antiguo puente del ferrocarril

Fuentes aboga por recuperar el convenio con Adif para la cesión

Puente del ferrocarril sobre el Duero

Puente del ferrocarril sobre el Duero / Cedida

B. B. G.

El partido Ahora Decide solicita la recuperación para la ciudad de Zamora del antiguo puente del ferrocarril sobre el Duero, con el objetivo de convertirlo en vía verde, como paso de bicicletas, uniendo los carriles bici y como paso peatonal.

Por ello, solicita al Ayuntamiento de Zamora y al diputado socialista Antidio Fagúndez, “que se pongan a trabajar en recuperar el puente para el uso y disfrute de los zamoranos”. Esto pasa por recuperar el convenio que había con Adif para la cesión de esta infraestructura, además de la elaboración de un presupuesto para realizar las obras de adaptación oportunas.

Puente del ferrocarril sobre el Duero, con miembros de Ahora Decide.

Puente del ferrocarril sobre el Duero, con miembros de Ahora Decide. / Cedida

Según el portavoz de Ahora Decide, Manuel Fuentes, “existe una total dejadez de las instituciones por recuperar para los zamoranos el antiguo puente del ferrocarril de la Vía de la Plata sobre el río Duero, inaugurado en 1933 y cerrado desde 1986 por el cierre de la línea Palazuelo-Astorga que decretó el gobierno socialista”, recuerda.

Negociaciones

El 24 de noviembre de 2018, el entonces teniente alcalde del ayuntamiento de Zamora Antidio Fagúndez, confirmaba la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Zamora y Adif para ceder a la ciudad el puente por un plazo de 75 años, para su utilización como paso para bicicletas y peatones como vía verde.  

Puente del ferrocarril sobre el Duero

Puente del ferrocarril sobre el Duero / Cedida

“La negociación fue llevada por el propio Fagúndez con la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y calificaba el proyecto como “una demanda histórica para comunicar los barrios de ambas márgenes” asegurando que “la obra se realizaría con cargo a los fondos de conservación del entonces Ministerio de Fomento”. Desde entonces, no se ha vuelto a tratar el tema, estando tan olvidado este puente como la tan necesaria reapertura del ferrocarril Plasencia-Astorga”, recuerda Fuentes.

Aprovechar las potencialidades

Zamora tiene que poner en valor todas las infraestructuras que tiene para aprovechar las potencialidades de la ciudad y prepararse para el futuro y este puente, en lugar de estar cerrado, puede transformarse en la segunda pasarela exclusivamente peatonal de la ciudad, junto con el puente de piedra, y ser el quinto puente de comunicación entre los barrios de ambas márgenes del Duero facilitando un paso peatonal y de bicicletas ofreciendo unas vistas increíbles y transformándose en el paseo favorito de los zamoranos”, se sugiere desde Ahora Decide.

