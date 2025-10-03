Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl

Viajar gratis nunca fue tan fácil... Siempre y cuando quedase algún sitio libre. La implantación de Buscyl ha supuesto una auténtica revolución en el transporte de viajeros por toda Castilla y León, pero también ha supuesto un quebradero de cabeza para más de un usuario. Ante la ausencia de reservas previas para aquellos viajes que serían gratuitos al enseñar la nueva tarjeta implementada por la Junta de Castilla y León, son muchos los zamoranos que hacen cola para coger sitio en alguna de las rutas que cuentan con este descuento total. Entre otras, la siempre demandada y ahora también ampliada Zamora-Salamanca.

Sin embargo, estar esperando un buen puñado de minutos en la dársena no aseguraba poder viajar en el horario deseado, por lo que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha tomado este viernes cartas en el asunto, tal y como ha explicado su cabeza visible, José Luis Sanz. En las próximas semanas, la administración autonómica espera tener listo un nuevo sistema de reserva para acabar con el cuello de botella existente en algunas líneas. Tal y como ha explicado el propio consejero esta mañana, las más afectadas actualmente por estos hechos son las que unen Zamora con Salamanca y Palencia con Valladolid.

Por el momento, no se habrían detectado estos problemas en otras provincias ni en ninguna de las líneas interurbanas que se mueven desde Zamora capital hasta distintas localidades de la provincia. En su intervención, el consejero de Movilidad y Transformación Digital ha informado de que la ampliación de Buscyl ha funcionado por ahora "razonablemente bien", aunque hayan existido problemas debido a la acogida "tan masiva" de la medida. De igual manera, ha explicado que cada día se reciben entre 3.000 y 5.000 solicitudes 'online', lo que lleva a la nueva tarjeta a contar ya con casi 365.000 usuarios en toda Castilla y León.

Talleres digitales

Por otra parte, José Luis Sanz anunció que los centros CyL Digital, que ofrecen formación en competencias digitales, van a impartir talleres sobre la tarjeta Buscyl para ayudar a la población que tiene más dificultades a solicitar el código QR. Además, se prevé extender estos cursos, que son quincenales, a los centros asociados y las aulas móviles que recorren el medio rural. En concreto, explicó que la población va a poder aprender a digitalizar y escanear documentos, un paso necesario para solicitar la tarjeta y el código QR de Buscyl, pero también nociones sobre ciberseguridad. Por tanto, estos talleres se unirán a los que ya se imparten sobre la aplicación Sacyl Conecta o la utilización de los servicios de banca electrónica.