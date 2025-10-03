¿Cuántos abortos se producen al año en Zamora? Comienza a cambiar la tendencia de los últimos años

Las 198 interrupciones voluntarias del embarazo con las que acabó Zamora en 2024 han roto la tendencia ascendente de los dos años anteriores, cuando se superaron los 200 abortos (205 en 2023 y 204 en 2023).

El análisis de los datos históricos del aborto desde que se despenalizara a finales de los años 80 del siglo pasado indica que, al menos en la provincia de Zamora, su evolución no está influida por los distintos cambios legales que se han dado en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, desde la primera ley que sólo permitía abortar el determinados supuestos (por ejemplo, 178 casos en los años 92 y 93), a la ley de plazos moderó incluso estas intervenciones, a pesar de que teóricamente eran de más fácil acceso, pasando por el permiso paterno que implantó el Gobierno Rajoy para las menores de 16 años. El mínimo anual de abortos, 121, se dio en 2016 y el máximo en 2023 (205).

En Zamora, como en prácticamente todo Castilla y León, la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación de la sanidad pública pero que no se lleva a cabo en hospitales públicos, sino en clínicas concertadas con intervenciones que paga Sacyl. Lo que hace la Gerencia de Zamora es sacar un concurso para adjudicar la realización de las intervenciones de este tipo que se puedan presentar. Normalmente se adjudican a una clínica de Valladolid.

Hay que tener en cuenta que los datos globales de abortos no son sólo los que se llevan a cabo financiados por Sacyl, sino todos los que se producen, ya que se realizan encuestas anónimas a las personas que se someten a ellos.

En principio la Junta, aseguró este mismo jueves su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, no tiene intención de introducir variaciones en el sistema, aunque durante el mandato conjunto con Vox sí se llegó a proponer un nuevo protocolo que incluía, entre otras cosas, que a cada candidata a abortar se le hiciera una ecografía en 3D del feto para ver si viéndola cambiaba de idea. Tras la polvareda levantada en todo el país, este protocolo, que se sepa, nunca se llegó a aplicar.

Perfil del aborto

De las encuestas anónimas, sin embargo, se puede sacar el perfil de la mujer que aborta en Zamora.

Por ejemplo las edades de 20 a 34 años copan más de la mitad de los abortos (104 de un total de 198), aunque también interrumpieron el embarazo dos menores de 15 años y una mujer mayor de 44. El nivel de instrucción no parece ser un factor predisponente ni a favor ni en contra.

Algo más de la mitad de las mujeres que abortaron el pasado año no era madre (106), 47 tenían un hijo y 31 dos. 10 mujeres tenían ya tres hijos, tres cuatro hijos y una cinco. De las 198 mujeres que abortaron 131 lo hicieron por vez primera, en tanto que 53 repetían y sólo 14 habían llegado o superado los tres. Sólo una mujer llevaba cinco o más abortos.

94 de estas mujeres no usaron método anticonceptivo, 37 utilizó preservativo, 23 tomaba la pastilla y solo una métodos naturales.

De 198 interrupciones del embarazo 184 fueron por decisión de la mujer, 9 por anomalías graves del feto y 5 por riesgo para la madre. 142 abortos se hicieron antes de las ocho semanas de gestación.