Más de 3.400 personas podrían quedar aisladas en Zamora: ¿Quieres saber en qué municipios?

Más de 3.400 personas quedarán aisladas en la provincia si el Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Movilidad Sostenible que se debatirá la próxima semana al suprimir paradas de autobuses, han denunciado los parlamentarios del PP por Zamora, Elvira Velasco Morillo y Óscar Ramajo Prada, lo que deriva en "graves consecuencias".

Los diputados populares han explicado que esa ley afecta a siete municipios de Zamora, en concreto en Camarzana de Tera, Castrogonzalo, Cerecinos de Campos, Lubián, Mombuey, San Esteban del Molar y Santa Cristina de la Polvorosa con el consiguiente varapalo para el medio rural al suprimir cuatro de las diez paradas existentes en la actualidad. La medida dejaría sin 474 paradas de autobús a 346 municipios de Castilla y León, lo que afecta a 213.436 personas.

Elvira Velasco y Óscar Ramajo han presentado enmiendas a la nueva ley que persiguen "blindar el bus en los pueblos y de poner fin al caos ferroviario", han declarado en rueda de prensa, para tratar de impedir esos recortes que se sumarían a los del AVE Galicia-Madrid, "no podemos permitir que el Gobierno de Sánchez siga desmantelando el medio rural", han expuesto para proclamar que "se trata de garantizar empleos dignos y servicios públicos de calidad en la provincia de Zamora".

Los dos cargos populares han referido el "grave problema que se les ha generado a 9.000 vecinos de Sanabria-La Carballeda" con la reducción de las frecuencias de la Alta Velocidad con la decisión de Renfe y el Ministerio de Transportes de suprimirlas el pasado 9 de junio. "Pedimos que se restablezcan las paradas como estaban antes. No es de recibo que el Gobierno destine 700 millones de euros a comprar trenes a Marruecos y no sea capaz de invertir apenas 2 millones en garantizar las paradas de la estación de Otero de Sanabria", ha manifestado Ramajo.

Apuesta de la Junta por el transporte público Frente a este abandono del Gobierno central, los diputados nacionales del PP pusieron en valor la apuesta de la Junta de Castilla y León por el transporte público con el "mantenimiento del 100% de los servicios, a pesar de que el 90% de las rutas son deficitarias". Los parlamentarios nacionales han subrayado que el Gobierno autonómico invierte más de 40 millones al año para mantener un transporte adaptado a las necesidades de la comunidad autónoma, lo que supone 138 millones durante esta legislatura". Esa apuesta decidida se demuestra "con la implantación de la gratuidad del transporte para todos los empadronados en la Comunidad a través de Buscyl", lo que ha supuesto "una inversión de más de 60 millones de euros para financiar 2.616 rutas en 243 concesiones de 111 empresas concesionarias". han concretado.

En Zamora, 310 rutas y una inversión de siete millones

Los parlamentarios han puesto sobre la mesa hechos concretos para documentar "la lucha real del PP contra la despoblación y la mejora la calidad de vida de los zamoranos y zamoranas", con la inversión de siete millones de euros para financiar 310 rutas de transporte público. Una política alejada de la que define al PSOE, ya que elimina servicios públicos, "los hechos demuestran que Sánchez y Óscar Puente, el ministro de Transportes, están recortando en la provincia".

El PP ha criticado la actitud de los representantes socialistas en Zamora, "que hasta ahora se habían puesto de perfil en las manifestaciones para pedir el restablecimiento de las paradas de Sanabria y ahora directamente ya no aparecen en ellas". Los populares recordaron que, en la última concentración, que reunió a 2.000 zamoranos frente a la sede de Renfe en Madrid, no se vio a ningún cargo socialista de la provincia. "¿Dónde estaba el señor Antidio Fagúndez?", han preguntado Ramajo y Velasco, que exigen al PSOE de Zamora "que dé explicaciones a los vecinos de Sanabria y de toda la provincia".