Más de 100 coches clásicos americanos aparcan en Zamora: Chevrolet Corvette, Cadillac Deville, Pontiac...

Tras un mes de septiembre lleno de actividad, Zamora vuelve a llenarse de planes este primer fin de semana de octubre con el Transgress Fest, las Jornadas Internacionales de Magia, la marcha de Asprosub o el vermú solidario por los incendios, entre otros muchos eventos, y también con el American Pure Style. Un evento que durante los días 3, 4 y 5 de octubre promete "hacer mucho ruido".

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, Zamora se llenará de coches americanos como el Chevrolet Corvette, el Cadillac Deville o el Pontiac. En esta feria "inmersiva" de vehículos clásicos acercará a los zamoranos al mundo del motor americano.

"Va a ser algo completamente abierto que va a rodear la ciudad, los párkings de las distintas marcas serán cada una de las plazas de la propia ciudad de la cuales existirán distintos eventos: food trucks, conciertos, charlas, mesas redondas, en las cuales todos los ciudadanos podrán participar", explicaban los organizadores del Pure American Style, Víctor Antón y Jesús Cámara, en su presentación.

Pure American Style en Zamora. Fotografía de su presentación. / Alba Prieto

Además, el domingo a primera hora de la mañana habrá un desfile de coches en el Polígono de Los Llanos y una 'Carrera del Cuarto de Milla' con música y buen ambiente. Además, los beneficios serán destinados a Sanagua Aspace Zamora.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación, Caja Rural y Thre3max y ha dado el pistoletazo de salida con el juego 'Pure American Hunters' este viernes en la plaza de la Catedral, donde han sido repartidos coches de juguete de la marca Hot Wheels.