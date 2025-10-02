Zamora: un muevo diagnóstico de cáncer de mama cada dos días

169 zamoranas recibieron el pasado año un diagnóstico de cáncer de mama, lo que significa que cada dos días una nueva paciente se incorpora a la lista de afectadas por una enfermedad que celebra el 19 de octubre su Día Mundial. "Nos lo tomamos a pecho" es el lema elegido por la Asociación Española contra el Cáncer para la campaña de este año, que comprende un buen número de actividades en Zamora, Benavente y Toro, con las pacientes como protagonistas.

María Inmaculada Hernández Pérez, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, la psicooncóloga María Montejo, Coordinadora de Atención a Paciente y Usuario de la entidad detallaron los pormenores de la campaña, acompañadas por las pacientes Maite Nogueira y Conchi Rodríguez que explicaron los distintos sentimientos de incertidumbre que envuelven el diagnóstico de cáncer, el apoyo de familia y amigos, el aislamiento en torno a la dolencia, las fases de "bajón" e incluso en cuidado que requiere la información recabada por Internet, no siempre precisa.

Nogueira tuvo ya un primer diagnóstico, ha recaído y relató que, con una mastectomía radical, como es su caso, "el aspecto físico también es un factor importante", mientras Rodríguez alertaba: "Nada de mirar Internet".

La Asociación contra el Cáncer de Zamora pone a disposición de las personas diagnosticadas con cáncer de mama los servicios gratuitos de atención psicológica, atención social, nutrición y fisioterapia, asesoramiento jurídico laboral, orientación médica, ejercicio terapéutico oncológico y acompañamiento de voluntarios para pacientes con soledad no deseada o para el relevo del cuidador.

El año pasado atendió a 297 personas diagnosticadas con cáncer de mama.

ACTIVIDADES EN ZAMORA

En torno a este Día Mundial contra el Cáncer de Mama en Zamora se han organizado numerosas actividades por parte de la Asociación Española, como un concurso de escaparates en el que podrán participar los comercios.

Lunes, 6 de octubre: inicio del taller mindfulnes, con siete sesiones de 17.00 a 18.30 horas, impartido por la psicóloga de la AECC Sara Alonso.

Martes 14. Jornada sobre el Cáncer de Mama de LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA, en el Campus Viriato a las 18.00 horas.

Viernes 17. Campaña a pie de calle.

Domingo 19. XVII Carrera Mucho x vivir.

Miércoles 22. La fisioterapia frente a neuropatías inducidas por quimioterapia. 12.00 horas, sede AECC, a cargo de Alejandro Guzmán, fisioterapeuta.

Miércoles 29. Taller de osteoporosis asociada el tratamiento oncológico en cáncer ginecológico y de mama desde un enfoque fisioterapéutico, a cargo de Alejandro Guzmán.

Martes, 4 de noviembre, 17.00 horas, sede AECC. Taller de economía doméstica, a cargo de la trabajadora social Elena García.

Miércoles 5 de noviembre, a las 17.00 horas en la sede de la AECC. Charla sobre alimentación para la prevención y manejo de los efectos secundarios en tratamiento hormonal de cáncer de mama, por Silvia Matellán.

BENAVENTE

Martes 14. La fisioterapia frente a neuropatías inducidas por quimioterapia. 11.30 horas, sede AECC, a cargo de Alejandro Guzmán, fisioterapeuta.

Jueves 16. Campaña a pie de calle.

Viernes 17. Taller de osteoporosis asociada el tratamiento oncológico en cáncer ginecológico y de mama desde un enfoque fisioterapéutico, a cargo de Alejandro Guzmán.

Jueves 23. Sede AECC, 16.30 horas. Manejo de la incertidumbre, por la psicóloga Dolores Abad.

TORO

Martes, 14 de octubre, a las 19.00 horas en la iglesia de Tagarabuena. Concierto de la Asociación Musical La Mayor.

Viernes, 17 de octubre. Campaña de Cáncer de Mama a pie de calle, con instalación de mesa informativa y reparto de lazos rosa.

Miércoles 22. Charla sobre prevención del cáncer de mama, en el salón multiusos de Tagarabuena, a cargo de Rubén Sánchez.

Jueves 23. Charla sobre falsos mitos en nutrición en cáncer, prevención y tratamientos" a cargo de la nutricionista Silvia Matellán.