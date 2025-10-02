Zamora inicia el programa de empleo para mujeres Pemcyl, aún con plazas libres

El programa Pemcyl, impulsado por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la inserción sociolaboral de mujeres de Castilla y León que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Cumple su décima edición en este año y acaba de iniciar su segunda ronda, en las provincias de Salamanca, Soria y Zamora, donde actualmente participan 27 mujeres en desempleo, de entre 20 y 58 años, que residen en las capitales y en diversos núcleos rurales.

En el caso de Zamora, ha comenzado con la participación de mujeres en situación de desempleo, de entre 20 y 58 años. Tienen diferentes niveles formativos (ESO, Formación Profesional, Bachillerato, grados universitarios, etc.) y proceden de distintos sectores profesionales como el comercio, el sector sociosanitario o la atención al cliente, entre otros.

Actualmente, existen plazas disponibles en Zamora. Las mujeres interesadas pueden realizar su inscripción en las Secciones de Mujer de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. También pueden consultar información en pemcyl@santamarialareal.org o a través de Whatsapp en el teléfono 621 22 94 30

En la primera ronda de Pemcyl en 2025 participaron 86 mujeres en desempleo y de ellas, el 62,8% ya ha mejorado su situación laboral tras encontrar trabajo por cuenta ajena. Se prevé llegar en total a un mínimo de 119 participantes. El programa ha recibido distintos premios en los últimos años por su innovación, su atención a las víctimas de la violencia de género y sus buenos resultados.

Formaciones técnicas

En esta edición, se realizarán formaciones técnicas que son demandadas por empresas de la comunidad y están dirigidas a mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral para facilitar su inserción sociolaboral. Al finalizar, recibirán un diploma acreditativo de su rendimiento lectivo. Además, se trabajará un mayor contacto con el tejido empresarial para alcanzar en torno al 75% de inserción.

Asimismo, se introducirán contenidos relacionados con el bienestar emocional, para favorecer la salud mental en las mujeres con mayor nivel de vulnerabilidad.

Durante los próximos meses, las participantes contarán con el apoyo de personal técnico especializado de la Fundación Santa María la Real para impulsar su búsqueda de empleo.

Las formaciones técnicas que se van a impartir son las siguientes:

Atención al cliente, caja y reposición, 50 horas lectivas en formato online.

Se busca formar a las participantes en las competencias necesarias para ofrecer una atención al cliente de calidad, gestionar eficazmente situaciones de venta y posventa, y operar con solvencia los sistemas de caja y reposición, garantizando la satisfacción del cliente y la eficiencia en los procesos comerciales . Esta formación es básica para desarrollar la actividad laboral en comercios y supermercados , así como otros establecimientos con actividades que conlleven la atención al cliente.

Cuidados Auxiliares de Enfermería en Geriatría 50 horas lectivas en formato online.

El objetivo es que las participantes adquieran las competencias para cuidar y atender al paciente geriátrico, humanizando el trato con las personas enfermas, dando respuesta a las demandas de atención en residencias, centros de día, ayuda domiciliaria y familiar. Para ello se estudiarán, entre otros, aspectos generales de enfermería y geriatría, cuidados y técnicas en la atención a las personas mayores, actuación ante situaciones de urgencia, técnicas de asistencia en los cuidados de enfermería y fomento de hábitos saludables.

Funcionamiento y actividades

En esta segunda ronda, las participantes contarán con el apoyo de personal técnico especializado de la Fundación Santa María la Real para impulsar su búsqueda de empleo. Realizarán dinámicas de inteligencia emocional para mejorar su autoconocimiento, reforzar su autoestima, focalizar su objetivo profesional y aprender a desarrollar un plan integral de prospección laboral; asistirán a talleres para actualizar su currículum; ensayarán entrevistas de trabajo, realizarán mapas de empleabilidad y contactarán con empresas.

Certificado digital y Plan Acompaña

Esta edición, de nuevo cuenta con el módulo para que las participantes aprendan herramientas digitales básicas para la búsqueda de empleo. Al finalizar, obtendrán un certificado que acredita su nivel de habilidades digitales. También podrán participar en el Plan Acompaña que presta asesoramiento posterior al programa, tanto después de encontrar empleo, como para seguir impulsando su búsqueda y contacto con el tejido empresarial.