Elecciones autonómicas
Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?
La política segoviana tendrá en Zamora a un ex de Cs para coordinar Nueve Castilla y León
La exconsejera autonómica y expresidenta de las Cortes de Castilla y León Silvia Clemente ha presentado este jueves por la tarde en Zamora su nuevo partido Nueve Castilla y León y ha puesto el Museo Etnográfico de Castilla y León (Mecyl), que se inauguró con ella como consejera de Cultura y Turismo; y la marca Tierra de Sabor y su leche envasada en la fábrica zamorana de Gaza, cuando fue consejera de Agricultura, como dos de los ejemplos de sus acciones políticas en favor de Zamora.
La expolítica del PP, que también intentó ser candidata autonómica con Ciudadanos, ha elegido a un exintegrante de ese último partido, Daniel Andrino, como coordinador en la provincia de Zamora de su nueva formación política autonómica. Andrino, que fue coordinador de Cs en la comarca abulense de El Barco de Ávila-Piedrahita, reside en Benavente, aunque viaja por toda la provincia de Zamora y sigue también vinculado a Ávila. Ha emprendido en el sector inmobiliario y de la construcción y sabe lo que es "caerse y levantarse" como empresario, según ha señalado. También ha explicado que un día decidió dejar "la comodidad de su sofá" para dar un paso al frente y pasar a la acción política porque "nadie va a venir a salvarnos, ni a solucionarnos los problemas", ha advertido.
La nueva formación ha criticado la dependencia de Madrid de los dos grandes partidos, PP y PSOE, y se ha mostrado dispuesta a acoger en este nuevo partido autonómico a alcaldes y concejales de la provincia que ya han llamado a sus puertas, ha asegurado Silvia Clemente. También ha reivindicado mayor promoción del lago de Sanabria para que pueda atraer turismo de calidad como hace el lago Como, al norte de Milán, en Italia.
