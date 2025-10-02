Los secretos para una relación de diez de los diseñadores con sus clientes

No se trata tanto de tener una agencia que se pueda ocupar de todo —desde la creación del logo, hasta el estudio de la compañía, la relación con el cliente o el diseño de una campaña publicitaria— como de disponer de un equipo de personas que conozcan lo suficientemente el campo sobre el que se mueven, tanto a nivel de negocio como de diseño. Ese es el planteamiento de la agencia Microbio, cuyo CEO de Estrategia, Álex Sanz, visitó ayer Zamora para una charla con los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora.

"Intentamos dar a nuestros clientes las soluciones correctas en el momento adecuado, a nivel de comunicación, de diseño o de producto digital. Todo ello lo solemos englobar a través de la marca, que es el punto clave de toda la estrategia. Desde ese lugar sí que creemos que ya no es tanto trabajar con un solo equipo, sino ser capaz de trabajar con los mejores profesionales en el momento adecuado", resumió.

Álex Sanz, durante su charla en la Escuela de Arte de Zamora. / B. B.

Un equipo al que le interesa trabajar con un cliente que, según describió, "tiene que estar maduro" para sacar todo el potencial a su empresa. "Puede que algunos solo vengan buscando un logo, pero la cuestión es ir haciendo pedagogía con ellos a nivel de empresa, de valor añadido de negocio, para lograr lo que siempre ha intentado este sector: aportar arte al comercio. Por eso necesitamos educar más en el concepto de que el diseño aporta valor, un valor, además, tangible", subrayó.

Encuentro con alumnos

En la charla que Álex Sanz impartió a los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, Sanz les habló de la importancia de la marca, con ejemplos de diferentes procesos en compañías mundialmente conocidas —desde Levi´s hasta Apple o Amazon—, arrancando con la mítica frase de John Hegarty: "No empieces un negocio, construye una marca".

Más allá del simple elemento gráfico, reconoció que la creación de una marca "es una construcción muy lenta, hasta que las empresas llegan a su punto de madurez", además de señalar que "la comunicación entre las marcas y los usuarios hace tiempo que cambió. Antes era algo unidireccional, con la marca lanzando el mensaje. Ahora, esa comunicación va en ambos sentidos", diferenció.

Nuevos retos

Sobre los nuevos retos de estos "tiempos inciertos" para los profesionales, apuntó la transformación de la relación con el consumidor; la complejidad que ha adquirido la comunicación actual y la doble vertiente de la tecnología, como aliada y problema. "Buscar lo que diferencia al cliente de los otros es la clave para mejorar lo que se está haciendo", aseguró el CEO de Microbio.

Esta conferencia a los futuros profesionales zamoranos se enmarcan dentro de las Jornadas de Diseño Castilla y León, organizadas por el colectivo Diseñadores de la Meseta (DIME) que traen durante toda la semana a expertos de diferentes campos que comparten sus experiencias sobre un mundo donde la imagen gana peso para alcanzar la excelencia.