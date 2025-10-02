Remodelación del Puente de Hierro en Zamora: entre la ilusión y el miedo a "Manolo y Benito"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, anunció ayer el que promete ser el nuevo gran proyecto del equipo de gobierno de la ciudad para esta legislatura: la remodelación del Puente de Hierro con un coste aproximado de tres millones de euros. La última intervención en el viaducto tuvo lugar hace más de 25 años, tiempo suficiente para acometer la reforma de una estructura de "vital importancia" entre el centro y el barrio de Pinilla, ha dicho el alcalde.

Guarido ha publicado en redes sociales dos fotografías: una del estado actual del Puente de Hierro y otra del inicio de su construcción a finales del siglo XIX. El alcalde ha recordado que el viaducto fue proyectado por D. Prudencio Guadalfajara en 1890, según la última memoria del proyecto, y su construcción se inició en 1894, prolongándose al menos hasta el 31 de diciembre de 1898, siendo la parte metálica ejecutada por S.A. Fábrica de Mieres.

Inicio de la construcción del Puente de Hierro a finales del siglo XIX / Cedida

La publicación de Facebook del alcalde se ha llenado de comentarios en cuestión de minutos, proponiendo ideas para la nueva acometida en el Puente de Hierro, otras intervenciones que consideran necesarias en la ciudad y, por supuesto, comentarios de corte humorístico e irónico sobre este y otros temas de actualidad municipal y del día a día de la ciudad.

Un usuario de esta red social ha pedido a Guarido "pensar antes de hacer las cosas", refiriéndose a hablar con conductores de autobús y taxistas para acometer cambios sin "dejar empantanada la fluidez del tráfico". "Es imprescindible una rotonda de entrada y salida para evitar atascos diarios a ciertas horas", sugiere este hombre al alcalde de la ciudad.

Algunas propuestas piden remodelar el viaducto "para que las bicis vayan por donde tienen que ir, y que no es por la acera de tablones", escribe un zamorano. Otra idea más original menciona la instalación de una una cubierta de metacrilato por donde pasan los peatones "no cerrada, para protegerlos de los elementos atmosféricos como agua, nieve, hielo, etc. Ese tejadillo no quitaría las vistas al ser transparente y lo agradeceríamos todos los peatones", añade esta ciudadana.

Tablón de madera roto en la pasarela peatonal del Puente de Hierro de Zamora. / Cedida

También hay quien menciona la proyección de un puente "nuevo y más funcional", que ha recibido varias opiniones a favor. "Las ciudades crecen con buenas comunicaciones", responde un usuario. "Esa sería la mejor solución y además necesaria", remata otro.

La mayoría de personas que han contestado al alcalde están a favor del proyecto, pero piden "hablar con técnicos de verdad, no con Manolo y Benito, que mirad cómo nos dejaron algunas rotondas de Cardenal Cisneros", aprecia un usuario. "Por favor, no le deis la obra a los mismos del puente-frontón-piscina, que ya inauguramos y no está acabado, y aseguraos de que quien haga la obra tenga un par de metros (de medir)", apostilla.

En el apartado de la broma, un usuario pide al alcalde dejar el puente como está, ya que "seguro que ponen una rotonda en el medio". "Yo pondría una cinta de traslado para ir ese tramo sin andar y disfrutar de las vistas", idea una usuaria.