Nuevas ayudas de la Junta a familias, negocios y apicultores afectados por los incendios de Zamora

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la concesión directa de 315 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios.

Esta medida, a la que se han destinado ya 574.500 euros para un total de 1.149 familias está recogida en plan de actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

La ayuda se concederá en alguno de estos tres supuestos:

Unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León.

en una de las localidades por los incendios en Castilla y León. Propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León.

de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León. Unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio en Castilla y León y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.

Los tres supuestos se refieren a localidades que se han evacuado con motivo de los incendios forestales y así se ha determinado por las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y que son ya 67 en la provincia de Zamora, tras la incorporación de 14 núcleos de los municipios de Cobreros y Requejo.

LOCALIDADES AFECTADAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES DEL VERANO DE 2025 Alcubilla de Nogales Ayoó de Vidriales Carracedo Congosta Brime de Sog Cubo Benavente Ferreruela de Tábara Sesnández de Tábara Fuente Encala Moncabril Ribadelago Nuevo Ribadelago Viejo San Martín de Castañeda Vigo Puercas Valer Castromil Losacio Molezuelas de la Carballeda Barjacoba Pías Villanueva de la Sierra Porto Abejera Riofrío de Aliste Sarracín de Aliste Doney de la Requejada Barrio de Rábano Coso Rábano de Sanabria San Ciprián San Justo San Pedro de Ceque Bercianos de Aliste San Pedro de la Viña Tábara Cerdillo Murias Uña de Quintana Vegalatrave Villageriz Cubelo El Puente Galende Ilanes Pedrazales Rabanillo Puebla de la Sanabria Escuredo Trefacio Villarino de Sanabria Ferreras de Arriba Rozas Avedillo de Sanabria Barrio de Lomba Castro de Sanabria Cobreros Limianos Quintana de Sanabria Riego de Lomba San Martín del Terroso San Miguel de Lomba San Román de Sanabria Santa Coloma de Sanabria Sotillo Terroso Requejo

AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Un segundo acuerdo del Consejo de Gobierno ha consistido en la aprobación del sexto bloque de ayudas que suman 67 nuevas solicitudes (50 en León y 17 en Zamora) por valor de 368.500 euros destinados a autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida en los municipios afectados por el fuego. Se han aprobado hasta la fecha un total de 283 ayudas de 5.500 euros por beneficiario por un total de 1.556.500 euros.

Sexto paquete de ayudas a autónomos y pymes por los incendios / JCyL

Hasta la fecha la Junta ha concedido ayudas a 283 solicitudes de autónomos y pymes por valor de 1.556.500 euros, tras la aprobación de los Consejos de Gobierno de las cinco semanas precedentes de 216 ayudas por valor de 1.188.000 euros.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.

APICULTURA

Y un tercer acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha sido la aprobación de una nueva relación de 15 apicultores, cuya área de pecoreo ha resultado dañada y está ubicada en los municipios afectados por los grandes incendios de este verano, por un importe total de 82.500 euros.

Con este acuerdo, ya son 637 los beneficiarios del sector primario que han recibido apoyo de la Junta de Castilla y León a través de las distintas líneas habilitadas, con una cuantía global que supera los 3,47 millones de euros.

Cada uno de los titulares de explotación agraria que integran el acuerdo será perceptor de una única ayuda mínima de 5.500 euros, pudiendo incrementarse esa cuantía en función del número de colmenas destruidas, así como de daños en instalaciones apícolas, si estos superan esta ayuda inicial.

El objetivo de las medidas es garantizar la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo, proteger el tejido productivo y favorecer la recuperación económica de las zonas afectadas en el menor plazo posible.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural mantiene a disposición de los afectados tres formularios de declaración responsable: una para la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios; otra para la de pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena; y otra más para que los agricultores, ganaderos o apicultores afectados puedan reconstruir las instalaciones dañadas.

BALANCE

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado cuenta del avance en la ejecución las 47 medidas destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, con una dotación de 114 millones de euros.

Coordinación de la ayuda a los afectados

- El Servicio de Información Autonómica 012 ha recibido 1.113 consultas para la obtención de cualquier información general relacionada con los incendios forestales.

- En la web de la Junta de Castilla y León hay habilitado un apartado destacado con toda la información y modelos de solicitud de las ayudas.

- El listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectadas por los incendios se va actualizando a través del Boletín Oficial de Castilla y León.

Ayudas a empresas

Ayudas a la creación de empresas, el viernes 12 se publicó la modificación de la convocatoria para la concesión de las subvenciones destinadas a financiar proyectos de creación de empresas que eleva del 35% al 75% la subvención, atendiendo a esta situación extraordinaria y excepcional. El importe total de la convocatoria es de 7,5 millones de euros que puede incrementarse hasta los 9 millones.

En Ayudas para proyectos de inversión de pymes, la actual convocatoria recogía ya el supuesto de empresas ubicadas en municipios afectados por incendios o catástrofes naturales. Por tanto, una vez publicada la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda que recoge los municipios afectados por los incendios forestales acaecidos en 2025, se activa ese supuesto. En esos casos, la ayuda será el máximo que permita el mapa de ayudas de la UE para cada provincia de la comunidad.

- Líneas específicas de financiación para ayudar a los empresarios y profesionales de Castilla y León afectados. El objeto de las medidas es bonificar los préstamos concedidos por las entidades financieras y avalados por Iberaval a los autónomos, pymes y midcaps ubicados en las zonas de la Comunidad afectadas por los incendios para que puedan acceder a financiación en condiciones preferentes.

Hay publicadas dos líneas de bonificación que hasta la fecha no cuentan con ninguna solicitud: por una parte, una línea para autónomos y microempresas -menos de 10 empleados-, a través de la cual se bonificará el total de los costes financieros, y otra línea para empresas con diez o más empleados, mediante la que se bonificará hasta el 2,5 % de los gastos financieros.

CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS Y COMERCIO

- La Consejería de Industria, Comercio y Empleo desarrolla el programa Renacel, destinado a financiar la contratación de desempleados para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios. La inversión total del programa asciende a 2.543.625 euros, lo que permitirá contratar a 225 desempleados en 114 ayuntamientos. Hasta el momento, se han aceptado 89 subvenciones que se corresponden con 178 contratos de por importe de 2.012.290 municipios.

- Ya se han aprobado las bases para incrementar las ayudas al autoempleo, la conciliación y el fomento del empleo estable en los municipios afectados, que establece un incentivo adicional de 1.000 euros para las líneas de autoempleo y fomento del empleo por cuenta ajena, y de 500 euros en la ayuda para los contratos de sustitución por conciliación.

- También se han publicado las bases de las ayudas para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que se vean afectados por la suspensión o reducción temporal de contrato en las zonas afectadas por incendios. Esta actuación está dotada con 250.000 euros ampliables.

- Se han publicado esta semana las bases para el pago de cuotas a la Seguridad Social de empresas que se encuentren en situación de expediente temporal de regulación de empleo en las zonas afectadas por los incendios. Se contemplan subvenciones de hasta 5.000 por beneficiario para el abono de esas cuotas. Igualmente, está previsto que en lo que resta de semana se publique la convocatoria de ayudas para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que se encuentren en esta situación de suspensión temporal de empleo o reducción de jornada. En este caso se establece una ayuda de 10 euros por jornada de suspensión, con máximo de 300 jornadas.

- Los ayuntamientos pueden solicitar ya las ayudas para proyectos de reactivación y revitalización del comercio local, para el fomento del consumo; la promoción de la imagen del comercio; y la difusión de su oferta comercial.

- Los ayuntamientos pueden asimismo tramitar las solicitudes para las ayudas de daños materiales en los sectores del comercio, artesanía y servicios de proximidad (medida 20). Las ayudas para las pymes y autónomos afectadas serán del 100% de los costes, hasta un máximo de 5.000 euros.

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS URBANAS

- Con respecto a las ayudas a entidades locales para servicios públicos municipales de carácter general afectados, 22 localidades han comunicado daños en sus servicios municipales de carácter general que serán sufragados por la Consejería de la Presidencia. A día de hoy, hay 11 solicitudes presentadas en forma que ya se están tramitando, de las cuales 7 se han aprobado ya en Consejo de Gobierno. La inversión total hasta ahora supera los 300.000 euros para 6 municipios en León y de 1 en Ávila

- Las subvenciones destinadas a cubrir los daños sufridos por familias en sus viviendas o edificaciones han llegado ya a varios municipios distribuidos en las provincias de León, Salamanca, Zamora y Palencia. El total destinado a reconstrucción de viviendas alcanza los 6.130.135 euros para 40 familias. Además, la inversión total en actuaciones de desescombro y consolidación de viviendas alcanza casi los 3 millones de euros, en cumplimiento de la medida 21.

- El total de inmuebles afectados es de 235: 12 de ellos viviendas habitadas como 1ª residencia; 30 viviendas habitadas como 2ª residencia; 20 viviendas en desuso; 155 edificios de otro tipo (corralas, patios, tenadas, almacenes, cobertizos…) y 18 naves.

Obras en carreteras afectadas y telecomunicaciones

- La Consejería de Movilidad y Transformación Digital, en cumplimiento de la medida 35, ha sustituido varias de las señales dañadas por el fuego: una en la AV-902 AV-905; 14 en la LE-110; dos en la LE-114: 26 en la LE-125; seis en la LE-133; 12 hitos de arista en la CL-615; una señal y un hito kilométrico en la CL-517; una señal y dos hitos kilométricos en la SA-302; 10 en la ZA-11; un panel direccional en la ZA-110; siete paneles direccionales y cuatro señales en la ZA-103.

- En lo referente a Telecomunicaciones, el centro emisor de Ribadelago afectado por los incendios se ha trasladado ya a San Martín de Castañeda y se ha normalizado su funcionamiento tras cambiarlo a la nueva ubicación.

Apoyo al sector ganadero

- La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado el suministro de 7,7 millones de kilos de alimento a 432 ganaderos; además de 106 abrevaderos, con una inversión que supera los 2 millones de euros. Esta semana se ha publicado el formulario para que los municipios afectados soliciten la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero.

- Además, se está trabajando en la contratación de personal en las secciones agrarias comarcales y sus correspondientes unidades para prestar servicio a los municipios afectados (medida 27).

Hay además otras líneas de ayudas en materia de servicios sociales, restauración del patrimonio forestal y natural, extracción de madera quemada, alimentación de la fauna, infraestructuras de turismo de naturaleza y cotos de caza.