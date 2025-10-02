Marta del Riego, escritora leonesa: «Existe una desconexión brutal de las nuevas generaciones con el campo»

Sus anteriores novelas las ha ambientado en el medio rural y la última también, en concreto en la montaña, ¿qué le impulsa a hacerlo?

Soy de La Bañeza, soy de familia de agricultores y mi padre, aparte de sus múltiples trabajos, tenía una majada de ovejas y nosotros pasábamos muchas tardes y fines de semana con él. Durante la pandemia, regresé a La Bañeza. Viendo álbumes antiguos, me topé con la foto de una niña con un corderín en brazos, que era yo delante de la majada. En esos momentos de angustia , en los que veías que la primavera estallaba y nosotros estábamos encerrados en casa, pensé que mi próxima novela tenía que transcurrir al aire libre, pero además con un paisaje como muy bestia, un paisaje como la Cordillera Cantábrica. Todo me llevó a pensar en una pastora que hace la trashumancia del norte de la montaña al sur de la provincia de León, al Páramo, que yo la había visto muchas veces de niña.

Pese a que conocía la materia, ¿se documentó?

Sí, porque toda la parte sensorial del rebaño, las ovejas, los olores de una majada... eso lo tenía interiorizado, pero yo no sabía cómo era la vida de una pastora trashumante. Para eso contacté con varias y al final trabajé un poco el personaje de Nidia con una pastora que existe, Violeta Alegre, que tiene las ovejas en unos puertos de Luna. Fue muy interesante estar con una persona que está de nueve de la mañana a nueve de la noche con sus ovejas, en un lugar donde no hay cobertura, donde no hay seres humanos, y ver cuál es el flujo de pensamiento, cómo se fija en los animales muertos o en un buitre en este momento en el que vivimos en una sociedad acelerada, todo el tiempo hiperconectados y allí... no. Me parecía una experiencia muy peculiar, digna de ser contada. Me interesa esa conexión que hemos perdido con el medio rural en las ciudades. Hay una desconexión brutal de las nuevas generaciones con el campo en un país que, hasta hace nada, ha sido agrícola.

La autora Marta del Riego. / Cedida

Otorga visibilidad a varios personajes.

La novela está contada desde tres puntos de vista: la pastora, un biólogo conservacionista que llega de Madrid a una aldea a estudiar al oso y también le interesa mucho el lobo, los depredadores del rebaño; y una osa, que sale de la hibernación con sus crías. Quería contar los tres puntos de vista de un conflicto que sucede en la Cordillera Cantábrica y que sucede en muchos otros lugares de España. En mi opinión se puede convivir, pero tenemos que encontrar un término medio. Mi novela en ese sentido es optimista, aunque luego tiene una parte oscura y negra, pero no nos entendemos, hablamos distintos lenguajes. Yo creo que la pastora lee la naturaleza de una manera, el biólogo de otra , y en el fondo, los dos aman la naturaleza. Tú no puedes ser ganadero si no te gusta la naturaleza porque más que un trabajo para ganar dinero, es un modo de vida. A veces se toman decisiones que vienen desde muy arriba, que cambian el paisaje y sin estar a pie del paisaje. A veces pienso que en los despachos de Valladolid, de Madrid y de Bruselas se deciden cosas que nos afectan a todo el mundo rural y afectan a la naturaleza sin saber cuáles son las necesidades reales de los pueblos y las necesidades de la fauna, de la vegetación. Cada vez estoy más convencida de eso, que tenemos que trabajar desde abajo, no que nos lleguen puestas las decisiones desde arriba.

En la novela habla de tres puntos de vista, pero usted se fija en tres mujeres: la pastora trashumante, su madre y una amiga.

En nuestra literatura, por ejemplo, las mujeres rurales siempre son las paridoras, las sufridoras, la madre de no sé cuántos hijos... Yo quería que se viera la dureza de su trabajo, pero que cogiera a ella las riendas de su vida. Está la pastora, Nidia, un nombre que se usa mucho en León, que viene del latín, es pureza, blancura. Está su madre, Águeda, que las águedas tiene el poder una vez al año, es una mujer dura de campo y que tiene una sabiduría ancestral de todas las hierbas, de cómo respira la montaña. Por ejemplo, ella tiñe su propia lana, sabe qué hierbas tiene que utilizar para que salga de un color o de otro, y se pasa toda la novela tejiendo una colcha como Penélope, que es una colcha de estas como de crochet, que cada cuadrito es un color porque son las hierbas de la montaña. Ella representa esa sabiduría ancestral de las mujeres, pero que se pasa de madres a hijas y que no está en los libros de Historia. Son las que sostienen el mundo rural realmente. Y la amiga es Urraca, como la reina leonesa, que fue criada como un chico, es cazadora nata y se enamora de Nidia, hay una relación ahí un poco ambigua entre las dos.

La historia tiene un ritmo muy ágil y es muy sensorial.

Quería que fuera una novela muy sonora y muy musical. Las canciones antiguas suenan, el pandeiro está durante toda la novela. Tiene ritmo. Además, por debajo de lo que se cuenta hay como una musicalidad, las palabras en llionés, el sonido de los pandeiros y luego el sonido de la naturaleza, los balidos de las ovejas, los cerros o el ruido de las ruedas de un carro.

¿Qué está escribiendo en estos momentos?

Me he sentido muy afectada por los incendios de este verano porque se han quemado paisajes de mi infancia y en mi próxima novela, de alguna manera, aparecerá. Lo tengo muy a flor de piel y me parece que no podemos dejar que se quemen nuestras tierras como ha sucedido este último verano.