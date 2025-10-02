María Montejo, psicóloga de AECC Zamora: "La Inteligencia Artificial nunca podrá sustituir a un profesional"

La Inteligencia Artificial nunca va a sustituir el contacto humano, pero puede ser una buena herramienta que ayude a los profesionales sanitarios y pacientes, aunque siempre teniendo muy en cuenta sus limitaciones, sobre todo en temas tan delicados como pueda ser el diagnóstico del cáncer.

¿Qué impacto tiene la Inteligencia Artificial en los pacientes oncológicos?

Estamos viendo que muchas personas utilizan la IA para suplir la función del psicólogo. Yo siempre digo que puede ser una ayuda, nos puede dar un buen consejo, nos puede orientar, pero nunca puede sustituir a un profesional. Al final, funciona por algoritmos y en una terapia con un psicólogo hay una base relacional, una parte de escucha, de entendimiento, a lo que la Inteligencia Artificial no puede llegar.

¿Los profesionales también la utilizan?

Nos puede ayudar en algunos aspectos, ya que hay millones de aplicaciones de relajación, por ejemplo, para que nuestros pacientes trabajen aspectos como la ansiedad.

La psicóloga María Montejo. / Cedida

Pero, el factor humano, es irremplazable.

Sobre todo, en el ámbito de la salud. Yo aconsejo siempre a mis pacientes que no pregunten al doctor Google, porque puede contestar cualquier cosa que no tiene que ver con su caso, lo que les puede generar más incertidumbre e inquietud. Pero el médico o el especialista que te atiende tiene todos tus datos, hace una evaluación y valoración, con pruebas médicas específicas, antes de tomar una decisión o emitir un diagnóstico.

Una mano tendida

¿Cómo ayuda abrirse a un psicólogo cuando se está pasando por esta enfermedad?

Afortunadamente, ya no se confunde acudir al psicólogo con estar mal de la cabeza. Se sabe que ayudamos a gestionar emociones y orientamos, sin juzgar. Además, el buen psicólogo sabe aplicar las preguntas adecuadas para que el propio paciente llegue a la respuesta que necesita, siempre respetando los tiempos que cada uno, porque hay tantas reacciones emocionales como personas. Algunas afrontan muy bien su diagnóstico y otras tienen que pasar por un proceso de adaptación a esa información, a veces con negación, otras con tristeza. Hay reacciones de todo tipo y es algo totalmente normal.

Aparte del apoyo psicológico, ¿con qué otros recursos cuenta la asociación en Zamora?

También disponemos de atención social, previa valoración. Hay personas que tienen que venir a tratamiento a Zamora y son de una zona rural alejada, por lo que podemos ofrecerles alojamiento para evitar esos traslados en ambulancia, para los que, por cierto, también hay ayuda. Tenemos préstamos de materiales, desde sillas hasta camas articuladas o prótesis. Y si una persona no puede pagar la medicación, también le ayudamos. O se le ofrece ayuda domiciliaria, si fuera necesario. La parte social es muy amplia e incluye fisioterapia, rehabilitación, servicio de nutricionista y, como novedad, asesoramiento jurídico laboral.

Sin esconderse

¿El cáncer ya no es una enfermedad que se esconda o continúa necesitándose una educación al respecto?

Todavía queda trabajo por hacer, por ejemplo, para erradicar ese lenguaje bélico de lucha. También porque cada persona, al final, necesita cosas diferentes. Habrá quienes hablen abiertamente de lo que les pasa y otros que prefieran no contar tanto, porque no quieren estar continuamente con el tema ni asumir su fragilidad.

¿Jornadas como la que organiza LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ayudan a esa educación social?

Es algo muy positivo y se realiza un gran trabajo, porque se cuenta con diferentes profesionales que son referentes y ponen voz a los que están pasando actualmente por todo este proceso, desde todos los puntos de vista. Además, cada año enfocado a una temática, siempre desde la parte médica y del paciente.